Escolas estaduais da região não têm enfermaria, aponta Apeoesp

As escolas estaduais da região não têm enfermaria. É o que aponta a diretora executiva da Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp), Ana Lúcia Ferreira, com base no levantamento realizado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) e pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese) a pedido da Apeoesp.

O estudo aponta que 99% das escolas da rede estadual de São Paulo não possuem enfermaria, consultório médico ou ambulatório. De acordo com a Secretaria da Educação do Estado, a região conta com 217 escolas estaduais. Segundo Ana Lúcia, nenhuma dessas unidades escolares estão equipadas com enfermarias.

Ainda de acordo com a Secretaria, as enfermarias não são obrigatórias. Em casos onde o aluno precise de atendimento médico, a escola entra em contato com o responsável e com o resgate para que sejam feitos os procedimentos médicos necessários. De acordo com Ana Lúcia, o quadro não é o melhor.

“O ideal seria termos a enfermaria com médico, enfermeiros. Uma resolução do Estado quer que o diretor escolar perceba se o aluno está doente. Diretor não é médico. Agora, não temos nem professores suficientes nas escolas, quem dirá médicos”, pontua.

Ana Lúcia ainda reforça que nenhuma unidade escolar da região recebeu os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) prometidos pelo Estado, como máscaras de tecido, face shields (protetor facial de acrílico), termômetros a laser, totens de álcool em gel, sabonete líquido, copos descartáveis, álcool em gel e papel toalha.

Além das enfermarias, o estudo aponta que 82% das escolas estaduais não têm mais de dois sanitários para uso dos estudantes. 11% das unidades escolares não possuem pátio e 13% não tem quadra, ginásio ou campo de futebol. O levantamento também mostra que 48% das escolas não tem sanitário acessível para pessoas com deficiência e 79% dos equipamentos não tem vestiário.

Em nota, a Secretaria da Educação disse que não reconhece o levantamento realizado pela Apeoesp, e que não pode comentar os dados por desconhecer da metodologia utilizada.

A pasta prossegue dizendo que o planejamento da retomada das aulas presenciais segue as medidas de contenção da pandemia, atendendo aos interesses da população e sem colocar nenhuma vida em risco (leia mais na reportagem abaixo).

A nota se encerra dizendo que a “decisão foi adotada segundo recomendações do Centro de Contingência do coronavírus e exigirá adoção de rígidos protocolos de segurança sanitária, higiene pessoal e distanciamento social”.