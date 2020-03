Escolas estaduais de Suzano iniciam suspensão gradativa

As escolas estaduais de Suzano iniciaram a suspensão gradativa das aulas. A ação foi anunciada pelo governador do Estado de São Paulo, João Dória, na noite da última sexta-feira (13), como medida para evitar a propagação do novo coronavírus. A suspensão definitiva das aulas começa na próxima segunda-feira, dia 23.

A reportagem do DS percorreu algumas escolas estaduais da cidade. Na Escola Estadual Professora Luiza Hidaka, um cartaz informava a suspensão das aulas, e dizia que todas as informações e orientações da Secretaria de Educação serão postadas na página do facebook da escola.

Já na Escola Estadual Professor Geraldo Justiniano de Resende, outro cartaz dizia que as aulas estão parcialmente suspensas dentre os dias 16 as 20/03, e que a partir do dia 23 ficarão definitivamente suspensas. Além disso, o cartaz recomendava que os alunos que já tenham com quem ficar, permaneçam em casa. O aluno que não comparecer às aulas não será prejudicado.

Segundo o governo do Estado, a suspensão gradativa das aulas ajuda aos pais e responsáveis a se organizarem e planejarem com quem vão deixar os filhos. A secretaria não recomenda que as crianças fiquem com os avós, uma vez que esses fazem parte do grupo de risco da doença, que é composto por idosos, imunodepressivos (pessoas com sistema imunológico deficiente) e portadores de doenças crônicas.

Para Ana Lucia Ferreira, diretora estadual do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp), a medida adotada pelo Estado não é correta. "As aulas deveriam ter sido suspensas logo de vez. Se é para evitar a proliferação da doença, não tem porque as crianças ainda irem à escola."

A diretora enfatiza que o governo do Estado não conhece a realidade das famílias, e acredita que essa ação pode prejudicar ainda mais os funcionários e as crianças. "Se a questão é tão complicada assim como dizem, e eu acredito que seja mesmo, não faz sentido as crianças irem à escola. Tem que ter conscientização, é muito perigoso o que estamos lidando. Nós temos a obrigação de evitar a propagação dessa doença."