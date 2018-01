Escolas municipais criam mais de 6,7 mil novas vagas para este ano

Suzano criou 6.786 novas vagas para estudo nas escolas municipais em 2018. De acordo com a Secretaria de Educação, 6.596 das vagas serão destinadas desde creche até o 5º ano do Ensino Fundamental, e outras 190 vagas para atender jovens e adultos. Suzano possui, atualmente, 72 escolas municipais e 18 creches comunitárias no município. Hoje, o número de alunos matriculados nas unidades municipais é de 24.515. As unidades irão iniciar as aulas a partir de 5 de fevereiro. Até lá, os pais podem matricular os filhos.

Alunos de 0 a 3 anos devem realizar um cadastro na unidade escolar mais próxima da residência e os dados migrarão para a Secretaria Municipal de Educação, que irá avisá-los da matrícula. Já os estudantes que estavam matriculados no G5 poderão realizar a matrícula no 1º ano do Ensino Fundamental durante janeiro e fevereiro. Os demais alunos poderão efetuar a matrícula durante o decorrer do ano letivo.

Para efetuar a matrícula deverão ser apresentados os originais e cópias dos seguintes documentos: certidão de nascimento ou RG; comprovante de residência atualizado, dos últimos três meses, no município de Suzano (apresentar conta de luz; telefone no nome do pai/mãe/responsável legal ou do próprio demandante sendo ele maior de idade; contrato de aluguel, carnê de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) ou outros documentos emitidos por órgãos oficiais ou recebidos pelo Correio).

Na falta de comprovante de endereço, apresentar declaração de próprio punho, com firma reconhecida em cartório ou assinada com duas testemunhas (nome Completo e número de RG) conforme modelo de impresso existente na unidade; duas fotos 3x4; caderneta de vacinação oficial atualizada; RG e CPF dos pais; cartão do Bolsa Família caso seja beneficiário; comprovante de trabalho da mãe ou responsável trabalhador - (CTPS ou Declaração com firma reconhecida em Cartório).

Trabalhos

A Secretaria de Educação afirmou que irá construir em parceria com a Construtora Tenda nove salas de aula em cinco unidades escolares, totalizando 270 novas vagas.

Além disso, disse que entregará este ano uma creche no Miguel Badra Baixo prevista para fevereiro, atendendo 112 crianças. O órgão esclareceu também que encontra-se em licitação mais duas unidades escolares (creche) no Parque Maria Helena, com capacidade para atender 188 crianças, e no Jardim Cacique, para atender 112 crianças. Em 2017, a pasta criou 1.335 novas vagas com inauguração de duas unidades escolares e ampliações de escola.