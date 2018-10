Escolas municipais de Suzano ganham 25 novas salas de aula

Com intuito de ampliar e criar novas vagas no ensino municipal a Prefeitura publicou edital de licitação para a construção de 25 novas salas de aula nas escolas do município. O valor máximo estimado para a realização do projeto, é de R$ 3.295 milhões. Ao longo do processo licitatório, a expectativa é que haja diminuição neste valor, em razão das propostas das empresas interessadas que devem ser recebidas pela Secretaria de Planejamento e Finanças de Suzano.

Ao todo, dez escolas serão contempladas com as melhorias e reformas das novas salas de aula, sendo elas, EMEF Chácara Duchen, da Vila Ipelândia, EMEF Jardim Gardênia Azul, do Jardim Gardênia Azul, EMEF Victor Salviano, do bairro Miguel Badra, EMEF Diones Pita Ribeiro, do Jardim Maite, EMEF Virgínia Ferreira Rafful, do Jardim Casa Branca, EMEF Celina Rosa de Souza, do Jardim Leblon, EMEF Engenheiro Isaías Martinelli Gama, do Jardim Nova América, EMEF Abrão Salomão Domingues, do bairro Taba Marajoara, EMEF Sergio Simão, do Jardim Europa e a EMEF Ana Rita Gomes do Jardim Margareth.

Em nota, a Secretaria de Planejamento e Finanças afirma que a ampliação das novas salas de aula, é uma forma de criar novas vagas para o ensino municipal "O objetivo é aproveitar espaços ociosos nos terrenos das escolas que já existem, sem a necessidade da obtenção de novos terrenos ou construções mais elaboradas - e demoradas. Uma solução com mais tecnologia, rapidez e economia", informa.