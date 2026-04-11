Escolas reforçam segurança com câmeras, botão de pânico, rondas e WhatsApp

Prefeituras do Alto Tietê intensificam ações para garantir a segurança nas escolas, com investimento em tecnologia, integração com forças de segurança e programas de prevenção à violência.

A segurança no ambiente escolar está sendo tratada como prioridade por diferentes cidades da região, que adotam uma combinação de medidas como monitoramento por câmeras, botão de pânico, rondas escolares e capacitação de profissionais. As estratégias variam entre os municípios, mas têm em comum o foco na prevenção e na resposta rápida a possíveis ocorrências.

Monitoramento em tempo real

Em Suzano, toda a rede municipal é monitorada por 916 câmeras distribuídas em 73 escolas, conectadas à Central de Segurança Integrada (CSI), garantindo acompanhamento em tempo real.

Mogi das Cruzes investe no programa Smart Mogi, que soma 730 câmeras espalhadas pela cidade, incluindo equipamentos com reconhecimento facial e leitura de placas. Além disso, 30 totens de segurança foram instalados próximos às escolas, permitindo contato direto com o Centro de Operações Integradas (COI).

Já em Ferraz, o sistema conta com 37 câmeras posicionadas em pontos estratégicos e um projeto de expansão prevê a instalação de totens em 50 unidades escolares. O município também integra o botão de pânico a um sistema de monitoramento da Secretaria de Segurança.

Em Itaquá, o monitoramento ocorre por meio de câmeras instaladas nas unidades escolares, integradas aos sistemas de vigilância do município, com acompanhamento em tempo real pelas equipes de segurança.

Em Poá, todas as unidades escolares contam com monitoramento eletrônico 24 horas, por meio de sistema de alarme e circuito fechado de televisão (CFTV), com imagens acompanhadas em tempo real pela Secretaria de Segurança Urbana.

Arujá e Guararema também mantêm câmeras em todas as escolas ligadas a centrais de monitoramento COI e CSI, enquanto Santa Isabel utiliza sistema integrado para vigilância contínua e prevê ampliação do número de equipamentos.

Presença de rondas escolares

A presença das forças de segurança é outro eixo importante. Em Suzano, a Guarda Civil Municipal (GCM) realiza rondas em todas as escolas municipais e unidades conveniadas, como parte de uma estratégia permanente de prevenção.

Mogi também mantém um grupamento específico de ronda escolar, com agentes treinados para atuar junto à comunidade escolar, além do patrulhamento de rotina nas proximidades das unidades.

Em Itaquá, a GCM realiza rondas diárias preventivas e atua de forma integrada ao setor de vigilância da Secretaria de Educação, reforçando a presença nas unidades escolares.

Poá também conta com atuação da GCM nas rondas escolares, além de visitas diurnas e noturnas realizadas por equipes de pronta resposta da empresa de monitoramento.

Ferraz reforça o patrulhamento preventivo contínuo no entorno das unidades, aliado ao uso de tecnologia para acionamento rápido das equipes.

Em Arujá, equipes realizam visitas diárias às escolas, especialmente nos horários de entrada e saída dos alunos. Santa Isabel e Guararema também contam com rondas frequentes, sendo que, em Guararema, o trabalho é feito pela Polícia Militar (PM), já que a cidade não possui Guarda Civil Municipal.

Botão de pânico

O uso de botão de pânico tem se consolidado como uma das principais ferramentas de resposta imediata. Suzano conta com 158 botões de pânico instalados em unidades escolares. Poá, Arujá e Guararema também disponibilizam o recurso em suas unidades escolares, mas não informaram a quantidade de dispositivos.

Em Ferraz, além do botão de pânico, o município adotou um canal direto via WhatsApp com a Secretaria de Segurança e a Polícia Militar, ampliando a agilidade no atendimento às ocorrências.

Itaquá mantém um canal direto de comunicação em tempo real entre diretores, GCM e secretarias, permitindo acionamento imediato das equipes em situações de emergência.

Santa Isabel não utiliza o dispositivo, mas mantém o grupo “Escolas Solidárias”, que conecta diretores, GCM e Polícia Militar para comunicação instantânea.

Iniciativas e programas de prevenção a violência escolar

Além da estrutura física e tecnológica, os municípios investem em ações educativas e preventivas como forma de evitar situações de risco e fortalecer a cultura de segurança no ambiente escolar.

Em Suzano, programas como “Prevenir a Violência Escolar” atendem toda a rede municipal, promovendo ações contínuas de conscientização. O projeto “Maria Vai à Escola” também leva debates sobre direitos humanos e enfrentamento à violência para dentro das salas de aula. O município também desenvolve o Programa Guard, com foco na orientação preventiva e aproximação com a comunidade escolar. Além disso, realiza treinamentos periódicos com agentes escolares, simulações de evacuação em parceria com a Defesa Civil e capacitação em primeiros socorros.

Poá também desenvolve atividades formativas por meio do Programa Guard, com foco em orientação e prevenção junto à comunidade escolar, além de ações educativas voltadas aos alunos.

Em Itaquá, são promovidas reuniões periódicas com gestores e equipes escolares para identificar possíveis situações de risco, além de ações de mediação de conflitos e fortalecimento do diálogo dentro das unidades.

Guararema implantou um Manual de Segurança Escolar, que orienta diretores e equipes sobre protocolos de prevenção e resposta a emergências, padronizando procedimentos na rede municipal.

Já em Santa Isabel, encontros regulares são realizados com profissionais da educação para alinhamento de estratégias de segurança e prevenção, além da articulação com as forças policiais.

O levantamento mostra que, embora com estratégias diferentes, os municípios do Alto Tietê caminham para ampliação das iniciativas, reforçando a proteção escolar e a sensação de segurança de alunos, professores e famílias.