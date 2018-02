Escorpião é encontrado na cozinha de residência no Jd. Santa Helena

Um Tityus bahiensis, mais conhecido como escorpião-preto ou escorpião-marrom, foi encontrado dentro de uma casa na Rua Presidente Nereu Ramos, no Jardim Santa Helena, em Suzano. Ele estava na cozinha, quando o morador e aposentado Carlos Augusto Moreira o apanhou. De acordo com a população local, a aparição do animal é decorrente a um terreno situado na via, que se encontra abandonado e é alvo de descarte irregular de lixo e entulho.

Por volta das 19 horas, Carlos passava pela cozinha de casa quando avistou o escorpião. Assustado e sabendo que uma picada do animal poderia trazer complicações à saúde, ele resolveu o apanhar dentro de um pote plástico. "Sei que no entorno da Avenida Armando de Salles de Oliveira encontram bastante, mas nunca vi um escorpião desse aqui e nem na rua. É perigoso, porque é capaz de deixar pessoas de cama. Então temos que tomar cuidado", ressaltou espantado.

Segundo ele, o animal pode ter aparecido do terreno citado, já que é observado grande quantidade de entulho e lixo no local. Além disso, destacou que a época de verão facilita a aparição de escorpiões. "Fui ter conhecimento sobre esses animais e vi que na época de calor eles aparecem, principalmente das redes pluviais. Gostam de ficar em lugares escuros. Além do mais, gostam de se esconderem em lugares com entulhos, o que tem no terreno. Então é hora de ficar em alerta", completou.

Setor de zoonoses

O setor de Controle de Zoonoses da Secretaria de Saúde de Suzano está ciente do caso e já entrou em contato com o morador autor da queixa. Uma equipe foi enviada ao local para fazer a devida vistoria.

Casos de descarte irregular de lixo e entulhos são de responsabilidade do setor de Fiscalização de Posturas, que notifica os proprietários mediante reclamações da comunidade. A multa prevista pode ir de R$ 500 a R$ 15 mil, dependendo das circunstâncias da infração.

O contato de escorpiões com a população não é uma ocorrência frequente no município - no entanto, a população pode acionar o setor de Zoonoses pelo telefone (11) 4745-2064. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, entre 8 e 17 horas.