Escritor Marcelino Freire será recebido em Suzano

O Cineteatro Municipal Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 – Jardim Suzano) recebe mais uma edição do projeto “Trajetória Literária” nesta quinta-feira (29/06), às 20 horas, com participação do escritor Marcelino Freire. A atração, organizada pelo escritor Sacolinha em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, será aberta ao público de forma gratuita.

A atividade abordará diversos assuntos, como o processo criativo de Marcelino, suas influências, carreira e projetos pessoais, tudo com foco no autor. Os espectadores também poderão interagir durante a conversa com perguntas e dúvidas.

Trajetória Literária consiste na vinda de escritores nacionalmente conhecidos para falar com o público leitor sobre sua trajetória, seus projetos, seus livros e afins.

Esta será a segunda edição do projeto deste ano de 2023. Antes, o “Trajetória Literária” recebeu o escritor, rapper e advogado Eduardo Taddeo em maio.

Segundo Ademiro Alves, o escritor Sacolinha, o projeto Trajetória Literária presta um serviço duplo aos munícipes: “O projeto aproxima o leitor do escritor e ainda auxilia os novos autores na construção de sua carreira”. Afirma.

Ao final da atividade o convidado sempre fica um tempo a mais para tirar fotos com o público e conversar com os escritores que estão em busca de dicas e sugestões para a evolução do seu trabalho.

O projeto vai até novembro e ocorre sempre na última quinta-feira de cada mês.

Convidado

MARCELINO FREIRE nasceu em 1967 em Sertânia, Pernambuco. Vive em São Paulo desde 1991. É conhecido por suas obras, constantemente adaptadas para o teatro (a exemplo da peça "Hospital da Gente" pelo grupo Clariô de Teatro; "Nossos Ossos", pela Companhia da Revista; e "Angu de Sangue", pelo coletivo Angu de Teatro), e por sua atuação como professor de oficinas de criação literária, além de produtor cultural (é o criador e curador da Balada Literária). Escreveu, entre outros, “Contos Negreiros” (Editora Record, 2005), com o qual foi vencedor do Prêmio Jabuti, também publicado na Argentina e no México. Em 2013 lançou, pela Editora Record, o romance “Nossos Ossos” (Prêmio Machado de Assis), também publicado em Portugal, Argentina e França. Recentemente pela editora José Olympio foi publicada uma "Seleta" com seus contos preferidos.