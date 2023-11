Escritor Sacolinha distribuirá 2 mil livros novos em comunidade carente neste fim de ano

O escritor Sacolinha acredita que a leitura salva e muda vidas. Ele é um exemplo vivo dessa afirmação, pois sempre diz que se não fossem os livros em sua vida ele estaria à sete palmos de terra. Desde 2002 incentivando a leitura através de diversos projetos literários, Sacolinha procura criar condições para que o livro seja acessível e que vire um item de primeira necessidade, assim como é o arroz e o feijão.

Para tanto o autor vem desenvolvendo uma série de projetos, não somente em Suzano, como em vários lugares do país. “Se depender de mim, ninguém fica sem saber do poder que a leitura tem. Os livros são capazes de salvar vidas, mudar pensamentos e trazer progresso para a vida das pessoas. Não dá pra passar aqui pelo planeta Terra sem, ao menos, ter essa sensação que a leitura causa em nossas vidas” comenta Sacolinha, de maneira empolgada.

Para esta ação que ocorrerá no dia 20 de dezembro de 2023, Sacolinha conta com a colaboração das pessoas que são sensíveis à causa. O autor criou uma campanha para arrecadar o valor necessário para a compra desses livros e dos demais materiais que serão utilizados na confecção dos kits. “Eu tenho falado com amigos e parceiros para me ajudarem nessa, pois não é fácil conseguir contribuição financeira para projetos de leitura.” diz Sacolinha.

A doação será feita na Comunidade do Rio Abaixo, próxima dos bairros Jd. Revista, Jd. Varan e Jd. Margareth em Suzano. Trata-se de uma ocupação relativamente nova, prestes a completar 10 anos de existência. O bairro não tem escolas e nem UBS. Os ônibus não chegam até lá e não existe asfalto. O esgoto corre à céu aberto e o Rio Tietê passa há cerca de 200 metros dali.

Há alguns anos Sacolinha têm feito projetos de incentivo à leitura no local e já doou livros para a biblioteca comunitária que existia ali, e chegou a doar, com dinheiro do próprio bolso, mesas e cadeiras novas para aquela biblioteca.

O autor tem como meta arrecadar o valor de 25 mil reais em pouco menos de 30 dias. E afirma que, mesmo não atingindo esse valor, a distribuição será realizada com o que for arrecadado.

Quem tiver interesse em contribuir, pode fazê-lo por meio da plataforma Benfeitoria, procurando pelo nome da campanha: Campanha de Adoção Literária. Mais abaixo segue o endereço.

Serviço:

Campanha de Adoção Literária

https://benfeitoria.com/projeto/campanhadeadocaoliteraria?ref=search

Data da distribuição dos kits

20/12/23 – das 10h às 12h.

Local: Ruas da Comunidade do Rio Abaixo - Suzano - SP

Informações: (11) 99526-3561 Whatsapp

E-mail: contato@escritorsacolinha.com

Sobre o organizador: Sacolinha (Ademiro Alves de Sousa) nasceu em 9 de agosto de 1983 na cidade de São Paulo e é formado em Letras pela Universidade de Mogi das Cruzes (UMC). É escritor, autor de romances, livros de contos e crônicas. Em sua trajetória já esteve em programas de televisão como Jô (TV Globo), Provocações, Metrópolis e Manos e Minas (TV Cultura). Trabalhou na secretaria de cultura do município de Suzano por oito anos (2005 a 2012), onde desenvolveu centenas de projetos de incentivo à leitura e de divulgação dos novos escritores, com destaque para o 1º Salão Internacional do Livro de Suzano. Trouxe para a cidade escritores como Ariano Suassuna, Marcelo Rubens Paiva, Ignácio de Loyola Brandão, Moacyr Scliar, Paulo Lins, Antônio Skármeta, Fernando Gabeira, entre outros.

Ganhou vários prêmios por seus livros e seus projetos. Nos últimos anos, tem viajado pelo país fazendo palestras e ministrando oficinas, principalmente em lugares vulneráveis e não muito comuns para eventos literários, tal como cadeias, penitenciárias federais, favelas, morros e associações de moradores. Nos anos de 2010, 2011 e 2012 prestou serviços para a UNESCO e para o Ministério da Justiça no projeto “Uma janela para o mundo – Leitura nas Prisões” nas Penitenciárias de Segurança Máxima Federais.

Desenvolve ainda uma palestra por semana nas escolas públicas do estado de São Paulo. Atualmente realiza o projeto “Literatura e Paisagismo – Revitalizando a Quebrada” que tem por objetivo o incentivo à leitura através da intervenção em espaços públicos com literatura, grafite e o plantio de árvores.

Redes sociais

YouTube: Escritor Sacolinha

Facebook: @escritorsacolinha

Instagram: @escritor.sacolinha