Escritórios registram 20% de aumento na procura por declaração do imposto de renda

Em Suzano, os escritórios de contabilidade já registram um aumento na procura pelo serviço de declaração do imposto de renda. Os contribuintes do município podem entregar a declaração até o dia 30 de abril. De acordo com os responsáveis pelas agencias o fluxo deve se intensificar nas próximas semanas.

A declaração de ajuste, popularmente conhecida como declaração de imposto de renda, consiste em um confronto entre o que o contribuinte recolheu durante o ano e o que ele deveria ter recolhido efetivamente. Se ele recolheu um valor maior, a Receita Federal devolve a diferença para ele, se ele recolheu um valor menor a Receita devolve a diferença.

De acordo com Carlos César de Castro, técnico em contabilidade, há 20 anos na área de imposto de renda, o mês de março é o mais movimentado. Ele afirma que este ano a procura pelo serviço já é superior do que a do mesmo período no ano anterior.

"Este ano já estamos sentindo um aumento de aproximadamente 20% na procura pelo serviço. Acreditamos que isso acontece por que o Governo Federal costuma demorar a atualizar a tabela e os salários possuem um reajuste automático, deixando a tabela defasada. Fazendo com que mais gente esteja sujeita a retenção", afirma o contador.

"Para fazer esta análise nós precisamos dos informes de rendimento. Com o informe de rendimento em mãos, somado com as informações de bens, dependentes e outros, fazemos a declaração do imposto e enviamos para a receita federal. O prazo máximo para declarar é até o dia 30 de abril, se passar do prazo o individuo está sujeito a uma multa de R$ 165,00", acrescenta.

Em outra agencia, o contador Michael Douglas, também frisou sobre o aumento na procura pela declaração no imposto de renda. "As pessoas deixam para fazer este serviço em cima da hora, já estimamos um aumento de 20% na procura em relação ao ano passado", comenta.

"A recomendação é que a pessoa possua as documentações em mãos, como o informe de rendimento, comprovante de endereço e documentos de identificação. Depois disso, anexe em uma pasta e entregue no escritório de contabilidade. A recomendação é informar o mais rápido possível para a receita federal", explica.