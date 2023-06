ESF do Jardim Revista fará coleta de papanicolau neste sábado

A unidade de Estratégia da Saúde da Família (ESF) Maria Inês Pinto dos Santos, no Jardim Revista, receberá neste sábado (17/06), entre 8 e 16 horas, mais uma edição do projeto “Expresso Mulher”, que oferece atendimentos específicos ao público feminino. A ação é organizada pela Secretaria Municipal de Saúde e tem o objetivo de aumentar a prevenção quanto aos exames de colo de útero (papanicolau) e disponibilizar novos horários para consultas e exames de ultrassonografia.

É importante ressaltar que a coleta de papanicolau será feita por livre demanda, ou seja, não há necessidade de agendamento. As mulheres que comparecerem à ESF do Jardim Revista, localizada na rua Santo Antônio, 325, serão atendidas por ordem de chegada. Já as consultas e os exames de ultrassonografia serão destinados às moradoras que já realizaram marcação e serão atendidas conforme o horário estabelecido em agenda.

Quem for realizar o exame de papanicolau deve se atentar a algumas condicionantes a fim de garantir a conclusão correta. Nas 48 horas antes da coleta, devem ser evitadas relações sexuais (mesmo com camisinha), assim como o uso de duchas, medicamentos vaginais e anticoncepcionais. Também é importante reforçar que as mulheres não podem estar menstruadas, porque a presença de sangue pode alterar o resultado.

Público em geral

Nesse sábado, também acontecerá o Dia D de vacinação na ESF do Jardim Revista, e em outras cinco unidades, para atualizar a caderneta vacinal dos moradores. Os munícipes poderão aproveitar a oportunidade para receber as doses complementares do esquema vacinal referentes a doenças como o novo coronavírus (Covid-19), poliomielite, gripe, sarampo, caxumba, rubéola, difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, pneumonia, febre amarela e meningite, entre outras. Para receber a imunização, será necessária apresentação de documento original com foto e a carteirinha de vacinação.

A vacinação também ocorrerá nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Tabamarajoara; Stelina Maria Barbosa, no Miguel Badra; e Prefeito Alberto Nunes Martins - CSII, no centro; além das Unidades de Saúde da Família (USFs) Vereador Marsal Lopes Rosa, na Vila Amorim; e Marcelino Maria Rodrigues, no Jardim Brasil.

O secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, ressaltou que o atendimento específico às mulheres e a vacinação para o público em geral visa à preservação da saúde dos moradores. “Convocamos todos para essa ação especial que ocorrerá neste sábado. Sabemos da importância da prevenção e estamos reforçando essa mensagem. Nossas equipes estarão mobilizadas para as consultas e para o atendimento às mulheres que forem realizar os exames. Quanto à vacinação, é mais uma oportunidade de garantir a proteção contra inúmeras enfermidades”, destacou Ishi.