ESF do Jardim Revista será entregue neste sábado

Suzano vai contar com mais uma unidade de Saúde. Trata-se da nova Estratégia da Saúde da Família (ESF) Maria Ines Pinto dos Santos, no Jardim Revista, que será inaugurada no próximo dia 3 (sábado), a partir das 10 horas, com brinquedos infláveis e atrações culturais. O atendimento ao público começará na próxima segunda-feira (5), das 7 às 17 horas.

Inicialmente a equipe de profissionais será formada por um médico, um enfermeiro, dois auxiliares de enfermagem, um técnico de farmácia, um dentista, um agente de saúde básica, oito agentes de saúde, três administradores, dois auxiliares de limpeza e dois orientadores.

A nova ESF está localizada no número 325 da rua Santo Antônio e soma mil metros de área construída, composta por consultórios, recepção e arquivo, escovódromo, sala de vacinas, medicação, administração, dispensário de medicamentos, depósito de equipamentos, copa e Central de Material Esterilizado (CME).

A empresa que realizou a construção foi a Fort Service, que venceu a licitação em 2017. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o valor total do investimento para a construção do prédio foi de R$ 1.593.590,40, sendo R$ 1.193.590,00 investimento municipal, e R$ 400 mil do convênio com o Ministério da Saúde. Do valor da contrapartida municipal R$ 100 mil é de emenda impositiva do vereador Leandro Alves de Faria.

"Até então, os moradores do Jardim Revista eram atendidos nas unidades do Jardim Alterópolis e Jardim Europa, unidades que continuarão em atendimento. Agora parte desta população terá uma unidade mais próxima de sua residência e isso com certeza trará muito mais qualidade de vida a todos. Um reflexo positivo para toda a região", destacou o secretário municipal de Saúde, Luis Cláudio Guillaumon.

Para o prefeito Rodrigo Ashiuchi, a unidade é mais uma conquista para a região norte, mostrando o compromisso da gestão com a saúde e de concluir obras que, por anos, ficaram paradas. “Vamos inaugurar um equipamento completo, que vai atender os moradores do Jardim Revista e adjacências. Tenho certeza que esta inauguração vem somar com as melhorias que estamos promovendo na Saúde desde janeiro de 2017”, declarou.