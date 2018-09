Esgoto da região do Jardim Dora começa a ser coletado em dezembro

A partir de dezembro deste ano, o esgoto produzido no Jardim Dora e em bairros adjacentes, no distrito de Palmeiras, passará a ser coletado e encaminhado para tratamento. A novidade foi informada na manhã desta quarta-feira (26) por representantes da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) ao prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), durante vistoria às obras. A estimativa é de que cerca de 2 mil pessoas sejam beneficiadas.

No local são realizados serviços de construção de duas estações elevatórias e implantação de tubulação coletora, que ultrapassa 1,8 mil metros de extensão, com ligação aos imóveis. Desta maneira, será possível recolher os detritos domésticos daquela região e transferi-los para a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) na Vila Maria de Maggi.

O investimento estadual nessa localidade chega a R$ 5,7 milhões. A previsão é de que a implantação da rede coletora seja concluída em 60 dias e a construção das estações elevatórias em até 90. Este trabalho faz parte de um pacote de obras em vários pontos do distrito para ampliação da rede de esgoto que vem sendo concretizado desde novembro do ano passado.

Durante a vistoria nas ruas do Jardim Dora, o prefeito esteve acompanhado do gerente de Divisão da Sabesp, Zemicindo Miguel Mendes, do diretor da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos em Palmeiras, Luiz Carlos Geraldo, e de outros integrantes da companhia e da empresa responsável. Também serão beneficiados os bairros Jardim Alto da Boa Vista, Vila Ipelândia, Vila Cunha, Jardim Novo Horizonte e Vila Voegels.

“Esta é uma melhoria esperada há cerca de 40 anos. Os trabalhos estão andando muito bem e parte deles já começa a ser concluída em novembro. Assim, iremos garantir mais infraestrutura e, principalmente, mais qualidade de vida para as famílias que vivem nessa importante região da cidade. Agradeço à Sabesp e ao governo do Estado por essa fundamental atenção que Suzano vem ganhando”, destacou Ashiuchi.