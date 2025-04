Espaço do Atendimento Educacional Especializado completa três anos

O espaço do Atendimento Educacional Especializado (AEE), anexo à Escola Municipal Professora Nereide do Carmo Peronti Sasso, no Jardim Monte Cristo, celebrou três anos de atuação, se consolidando como referência no acolhimento e desenvolvimento de crianças com sinais de Transtorno do Espectro Autista (TEA) na rede municipal de ensino.

Desde sua implantação, em 2022, ele atende crianças em idade de creche, oferecendo intervenções baseadas no Modelo Denver de Intervenção Precoce (ESDM), metodologia que promove o aprendizado por meio de estratégias naturalísticas e lúdicas, sempre de forma afetuosa e respeitosa.

O espaço iniciou suas atividades atendendo seis crianças de até 30 meses de idade e, atualmente, assiste a 16 estudantes.

O trabalho no local é realizado de segunda a quinta-feira e, às sextas-feiras, os professores do AEE acompanham as crianças diretamente nas creches municipais, garantindo a generalização das habilidades aprendidas e oferecendo suporte técnico e pedagógico às equipes escolares.

O atendimento baseado no Modelo Denver oferece uma carga mínima de dez horas semanais e abrange todos os domínios do desenvolvimento infantil. As atividades são voltadas à capacitação por meio de brincadeiras, proporcionando um ambiente acolhedor e divertido. A intervenção precoce é fundamental para o desenvolvimento de habilidades sociais e de comunicação, e os estudantes permanecem no projeto até completar quarenta e oito meses. Mesmo após o desligamento, o acompanhamento contínuo é realizado em sala de recurso multifuncional para assegurar o progresso das crianças.

Ao longo dos últimos anos, o município expandiu de maneira expressiva o AEE. Em 2017, eram 284 estudantes atendidos, mas, atualmente, o número ultrapassa mil pessoas, incluindo as 950 com TEA. Esse avanço foi impulsionado pela ampliação das estruturas de atendimento, que hoje contam com 41 salas de recursos multifuncionais, 43 professores especializados, 243 Agentes de Apoio à Inclusão (AAI), fisioterapeuta, três professoras orientadoras de polo e uma supervisora.

O trabalho da Secretaria de Educação de Suzano visa a ampliação das estruturas de atendimento. Todos os 950 alunos atendidos na cidade inteira - incluindo os da Escola Municipal Professora Nereide do Carmo Peronti Sasso - estão regularmente matriculados na rede, promovendo inclusão com seu foco no AEE em salas de recursos multifuncionais, conforme preconiza a legislação vigente, garantindo o direito de oferta do atendimento aos alunos público-alvo da educação especial.

A secretária Renata Priscila Valencio Magalhães destacou a importância do atendimento especializado. “O AEE é um marco no acolhimento e desenvolvimento das nossas crianças. A atuação das equipes e a qualidade do atendimento fazem a diferença na vida dos pequenos e de suas famílias, garantindo um suporte especializado e humanizado desde os primeiros anos de vida”, avaliou.

Além dos atendimentos diretos, o AEE promoveu formações voltadas para coordenadores de creches, abordando temas como o autismo, o Modelo Denver e estratégias de manejo comportamental. Essas ações reforçam o compromisso da Secretaria de Educação de Suzano em garantir um atendimento de excelência às crianças com TEA.