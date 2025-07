Espaço dos Conselhos completa quatro anos com 200 encontros em Suzano

O Espaço dos Conselhos da Cidade de Suzano completa quatro anos de existência nesta quarta-feira (23/07) registrando 206 encontros em sua sede, localizada na rua Monsenhor Nuno, 595, no centro, que foi inaugurada ainda na gestão Rodrigo Ashiuchi. O ambiente se consolidou como um polo de atendimento para demandas populares e de promoção do diálogo entre o Poder Público e a sociedade civil. Por conta disso, o espaço já proporcionou importantes reuniões que resultaram na criação de planos e programas municipais.

O balanço das ações, que são acompanhadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, leva em conta os encontros promovidos por cada um dos conselhos que utilizam essa estrutura para desenvolver seus trabalhos. No período citado, foram realizadas 42 reuniões do Conselho Municipal de Assistência Social (Comas); 43 do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (Comdicas); 45 do Conselho Municipal do Idoso (Comid), 34 do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD), 28 do Conselho Municipal da Igualdade Racial (Compir) e 14 do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (Comsea).

O conjunto de pautas discutidas esteve diretamente relacionada à melhoria da qualidade de vida da população, e incluíram, entre outros assuntos, a regulamentação dos benefícios eventuais, criação do serviço de visita domiciliar para pessoas idosas e com deficiência, eleição dos conselhos tutelares, capacitação para os conselheiros tutelares, criação do Plano Municipal de Assistência Social, formulação do Plano Municipal para Infância e Adolescência, concepção do Programa Restitua Amor e definição das diretrizes relacionadas ao Banco da Cidadania.

Para que o ambiente se fortalecesse como um local de referência, houve uma preocupação da administração municipal em dar o suporte necessário para que as pessoas fossem recebidas com cada vez mais conforto neste endereço. Assim, o espaço foi sendo adaptado, ao longo do tempo, para suprir a necessidade de todos os conselhos e trabalhadores.

A atenção com a estrutura motivou a criação de uma nova sala de reunião, de uma copa e de um almoxarifado. Visando a potencialização das suas ações, ainda foram adquiridos novos equipamentos audiovisuais como televisão, data show, equipamento de som e mobiliário. Atualmente, a estrutura interna é composta por sala administrativa, duas salas de reunião, sala de coordenação e dois banheiros, sendo um adaptado, além da copa e do almoxarifado.

O gestor do espaço e diretor da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano, Carlos Araújo, explicou que o espaço possui atualmente uma estrutura adequada para garantir o atendimento pleno dos órgãos. “Fizemos a ampliação do ambiente para melhor acomodar os agentes que colaboram conosco. Fizemos as adaptações necessárias para prover a melhor experiência aos conselheiros antes, durante e depois dos debates”, disse.

Por sua vez, o secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, destacou que o local se mostrou ser um trunfo importante na organização social, garantindo o estudo e a sugestão de diversas propostas. “Os conselhos são ferramentas essenciais que nos permitem ter um diálogo com membros da sociedade civil, o que nos permite ter uma visão externa do trabalho que executamos na gestão. Muito por isso, ter um ambiente específico para essas tratativas foi um avanço gigantesco”, ressaltou Garippo.

Já o prefeito Pedro Ishi frisou que a administração municipal segue em diálogo constante com os conselhos para desenvolver Suzano com a contribuição de todos “Queremos sempre dar as melhores possibilidades para discutir ações e incluir o debate acerca das pautas diversas que envolvem o bom funcionamento da cidade. Parabenizo o Carlos pela ótima gestão frente ao Espaço dos Conselhos e ressalto nossa abertura com os órgãos locais”, finalizou o chefe do Poder Executivo municipal.