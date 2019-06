Espaço Opereta recebe peça Fratelo neste sábado e domingo

Neste sábado (15) e domingo (16), às 20 horas, o Espaço Cultural Opereta recebe a peça Fratelo, da Cia. LadOposto de Teatro, de Mogi das Cruzes. Os ingressos custam R$ 16, sendo R$ 8 a meia entrada e a classificação indicativa é 14 anos. O público pode esperar por muito drama e suspense, neste thriller psicológico.

Durante a busca por encontrar um lugar para assistir ao jogo da Seleção Brasileira de futebol numa partida de Copa do Mundo, dois indivíduos atravessam um farol, e uma forte luz os coloca em uma outra dimensão de compreensão de suas existências. São atropelados por um caminhão.

“Acordam” em um necrotério, cobertos por lençóis sujos com sangue. O clima frio da câmara mortuária contribui para que seus sentidos sejam confundidos. A partir desta hipotética proposta de encontro final, esses dois cadáveres passam a discutir e vasculhar as verdades acerca de sua atual condição e são condicionados por suas memórias a “reviverem” certas experiências e seus comportamentos, expondo dúvidas, feridas e quem foram. Porém, o tempo ali passa muito mais rápido que 90 minutos de jogo. Suas carnes são cada vez mais expostas.

A transformação e apodrecimento de seus corpos transcorrem em ritmo cada vez mais acelerado enquanto os vermes tomam conta e transformam sua matéria ressignificando suas vidas.

A direção é de Nilceu Filho, o texto de Manoel Mesquita Jr. e no elenco estão Thiago Costa e Guilherme Mattos (ou Nilceu Filho) e Cris Morais. A produção também contou com a participação da Cia. do Escândalo.

SERVIÇO

Fratelo

Datas: 15 e 16/06

Horário: 20h

Local: Espaço Cultural Opereta - Rua Dr. Emílio Ribas, 168 - Vila Sopreter, Poá, SP

Valor: R$ 16 ou R$ 8 (meia entrada)

Classificação: 14 anos