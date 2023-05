Especial '30 anos de Jurassic Park' é destaque no Cineteatro

A Secretaria de Cultura de Suzano está com uma programação especial para este mês em comemoração aos 30 anos da franquia de filmes Jurassic Park no Cineteatro Wilma Bentivegna. De acordo com o cronograma, o filme “O Mundo dos Dinossauros", de 2015, será exibido na próxima quarta-feira (10/05), às 14 horas, e o “Reino Ameaçado", de 2018, ganha a telona no mesmo dia, às 19. O longa que deu origem à série de filmes, “Jurassic Park - Parque dos Dinossauros”, de 1993, abriu as celebrações do cineteatro na última quarta-feira (03/05). A apresentação especial dos 30 anos da franquia ocorre em parceria com o Pontos MIS, um programa de formação e difusão cultural em todo o Estado em que os municípios parceiros recebem as sessões de cinema, oficinas, palestras e exposições.