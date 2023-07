Especialista defende transformação da GCM em 'polícia municipal'

O especialista em segurança pública e colunista do Diário de Suzano (DS), Jorge Lordello, defende que os Guardas Civis Municipais (GCMs) se tornem policiais municipais.

O posicionamento vem após o secretário de Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite, afirmar que “GCM já é polícia faz tempo” em resposta à pergunta do DS. O jornal trouxe reportagem na semana passada.

Lordello explica que, atualmente, GCM e polícia são legalmente diferentes. “A lei estabelece guardas e polícias. A guarda tem uma limitação de tomar conta das áreas públicas no município”.

Apesar disso, o especialista fala sobre as atribuições dadas aos GCMs, o que os deixam “fazendo o trabalho de polícia”. “Eles trabalham armados, fardados, com viatura. Pelo termo da Lei, eles não são policiais, mas eles fazem trabalho de polícia”.

De acordo com Lordello, a mudança de guarda municipal para polícia municipal depende do Governo Federal. “Essa mudança é constitucional e poderia ser feita, mas nenhum presidente quis fazer. Tem que partir do Governo Federal para andar rápido, se for para ser protocolado por deputado ou senador, não vai andar. Eu não sei porque não avança. Não faz sentido não avançar. Quando os guardas não tinham viaturas, não eram armados, eu entendia, mas agora eles já estão preparados para se tornar polícia municipal”, argumenta.

O especialista afirma que a falta de se tornar uma polícia faz com que os guardas fiquem fragilizados. “O guarda fica sem saber se pode combater a criminalidade. Isso fragiliza muito o trabalho. No município existem mais guardas do que polícia. Essa adequação é interessante para a polícia municipal poder trabalhar com a estadual. Nós precisamos dessa adequação. Precisa virar polícia municipal para poder aumentar a área de atuação, para que o guarda não possa ser acusado de abuso de poder”, finaliza.

A GCM de Suzano atende 24 horas na Base Central, localizada na rua Alfredo Batista Pizzolato, 599, na Vila Figueira, e na Base Casa Branca, que está na Estrada dos Fernandes, 2.590, no Parque Santa Rosa. Os telefones são, respectivamente, (11) 4746-3297 e (11) 4745-2065.