Especialista do Emílio Ribas fala ao DS sobre riscos do coronavírus

O surto do novo coronavírus (Covid-19) alterou os comportamentos da população da região e mundial, com orientações quanto a higiene e o convívio social. A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que a doença é uma pandemia.

Mas, de acordo com o médico infectologista, do Instituto Emílio Ribas, Jean Carlo Gorinchteyn, pondera que a população não deve ter “preocupação, mas sim atenção” quanto a doença.

Segundo o especialista, as pessoas precisam evitar aglomerações. Disse, ainda, a necessidade de adotar medidas de precaução, como evitar horários de maior movimento no transporte público e manter ambientes abertos e arejados. E reforçou as orientações quanto a higiene das mãos, por exemplo, lavar as mãos por mais de 20 segundos, entre os dedos e embaixo das unhas, e utilizar álcool em gel.

Para o médico infectologista, o novo coronavírus pode causar sérias complicações a determinadas pessoas. São elas: idosos, portadores de doenças crônicas, como no coração e pulmão, e com a imunidade baixa.

"As pessoas não devem ter pânico, mas atenção. Nossa preocupação é que a medida em que as pessoas banalizam a doença, por exemplo, saem da sua casa tossindo e espirrando, pode trazer risco de contaminar outras pessoas. Apesar de ter formas benignas e brandas da doença, podem levar para familiares idosos e doenças".