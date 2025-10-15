Especialista do Imot explica lesão no joelho sofrida pela musa fitness Gracyanne Barbosa

A influenciadora e musa fitness Gracyanne Barbosa, de 42 anos, rompeu por completo o tendão do músculo quadríceps do joelho durante apresentação no quadro Dança dos Famosos, da TV Globo. O acidente surpreendeu em razão de seu porte físico. O ortopedista e especialista em Joelho do Imot de Mogi das Cruzes, Marcos Nali, explicou, porém, que atletas e fisiculturistas são mais susceptíveis a este tipo de lesão, justamente, devido à forte musculatura. Em casos como o da influenciadora, a recuperação é longa, cerca de seis meses, e requer procedimento cirúrgico.

Gracyanne já foi operada e segue em recuperação em casa. O acidente aconteceu quando realizava sua apresentação no ritmo lambada. No fim da coreografia, o tendão, que conecta o músculo quadríceps à patela, sofreu uma ruptura. Em 2000, Ronaldo Fenômeno sofreu lesão semelhante, no entanto o tendão acometido foi o patelar – que conecta a patela à tíbia. Como regra, a rotura do tendão patelar ocorre em indivíduos abaixo de 40 anos e a rotura do tendão quadricipital, como o da Gracyane, em pacientes acima dos 40.

O ortopedista Marcos Nali, chefe do Grupo de Cirurgia de Joelho do Imot, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho (SBCJ) e da Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia do Esporte (SBRATE), explica que em casos com o perfil de Gracyanne, fisiculturistas ou pessoas com alto grau de hipertrofia muscular, o rompimento do tendão é mais frequente. Isso ocorre porque a musculatura é tão forte que o ligamento não “acompanha” e, ao passar por movimentos mais bruscos, pode romper.

O uso prolongado de corticóides e substâncias para hipertrofia também contribuem para deixar o tendão mais vulnerável. Isso também acontece com pacientes com doenças crônicas, que têm comprometimento no suprimento sanguíneo do tendão. É o caso de quem possui insuficiência renal, artrite reumatóide, lúpus e diabetes.

Segundo Nali, o rompimento também pode ocorrer no dia-a-dia das pessoas em caso de traumas ou movimentos bruscos. Em todas as situações, como explica o especialista do Imot, a recuperação requer cirurgia para religamento do tendão:

“O médico reposiciona o tendão quadricipital fixando novamente à patela. Depois da cirurgia, é preciso manter imobilização por algumas semanas e fazer uso de muletas para aliviar a carga dessa região. O tratamento também requer fisioterapia intensiva e a recuperação é de cerca de seis meses. É um caso de longa recuperação e que necessita de cuidados intensivos”, apontou.