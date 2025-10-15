Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 15 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 15/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Saúde

Especialista do Imot explica lesão no joelho sofrida pela musa fitness Gracyanne Barbosa

Ortopedista, especialista em Joelho do Imot, Marcos Nali afirma que é um caso de longa recuperação; forte musculatura contribuiu para o rompimento do tendão

15 outubro 2025 - 17h13Por da Reportagem Local
Especialista do Imot explica lesão no joelho sofrida pela musa fitness Gracyanne BarbosaEspecialista do Imot explica lesão no joelho sofrida pela musa fitness Gracyanne Barbosa - (Foto: Divulgação)

A influenciadora e musa fitness Gracyanne Barbosa, de 42 anos, rompeu por completo o tendão do músculo quadríceps do joelho durante apresentação no quadro Dança dos Famosos, da TV Globo. O acidente surpreendeu em razão de seu porte físico. O ortopedista e especialista em Joelho do Imot de Mogi das Cruzes, Marcos Nali, explicou, porém, que atletas e fisiculturistas são mais susceptíveis a este tipo de lesão, justamente, devido à forte musculatura. Em casos como o da influenciadora, a recuperação é longa, cerca de seis meses, e requer procedimento cirúrgico. 

Gracyanne já foi operada e segue em recuperação em casa. O acidente aconteceu quando realizava sua apresentação no ritmo lambada. No fim da coreografia, o tendão, que conecta o músculo quadríceps à patela, sofreu uma ruptura. Em 2000, Ronaldo Fenômeno sofreu lesão semelhante, no entanto o tendão acometido foi o patelar – que conecta a patela à tíbia. Como regra, a rotura do tendão patelar ocorre em indivíduos abaixo de 40 anos e a rotura do tendão quadricipital, como o da Gracyane, em pacientes acima dos 40.

O ortopedista Marcos Nali, chefe do Grupo de Cirurgia de Joelho do Imot, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho (SBCJ) e da Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia do Esporte (SBRATE),  explica que em casos com o perfil de Gracyanne, fisiculturistas ou pessoas com alto grau de hipertrofia muscular, o rompimento do tendão é mais frequente. Isso ocorre porque a musculatura é tão forte que o ligamento não “acompanha” e, ao passar por movimentos mais bruscos, pode romper. 

O uso prolongado de corticóides e substâncias para hipertrofia também contribuem para deixar o tendão mais vulnerável. Isso também acontece com pacientes com doenças crônicas, que têm comprometimento no suprimento sanguíneo do tendão. É o caso de quem possui insuficiência renal, artrite reumatóide, lúpus e diabetes. 

Segundo Nali, o rompimento também pode ocorrer no dia-a-dia das pessoas em caso de traumas ou movimentos bruscos. Em todas as situações, como explica o especialista do Imot, a recuperação requer cirurgia para religamento do tendão:

“O médico reposiciona o tendão quadricipital fixando novamente à patela. Depois da cirurgia, é preciso manter imobilização por algumas semanas e fazer uso de muletas para aliviar a carga dessa região. O tratamento também requer fisioterapia intensiva e a recuperação é de cerca de seis meses. É um caso de longa recuperação e que necessita de cuidados intensivos”, apontou. 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Presidente da Câmara de Suzano participa do lançamento da Feira do Empreendedor 2025
Cidades

Presidente da Câmara de Suzano participa do lançamento da Feira do Empreendedor 2025

Vereador Baiano da Saúde busca parceria entre Secretaria de Saúde e Universidade Guarulhos
Cidades

Vereador Baiano da Saúde busca parceria entre Secretaria de Saúde e Universidade Guarulhos

ACE Suzano abre inscrições gratuitas para 2ª edição do Prepara Jovem
Suzano

ACE Suzano abre inscrições gratuitas para 2ª edição do Prepara Jovem

ACE Suzano realiza 9ª edição do 'Liquida Suzano Autos' a partir desta quinta-feira
Cidades

ACE Suzano realiza 9ª edição do 'Liquida Suzano Autos' a partir desta quinta-feira

Cineteatro recebe apresentações por meio do projeto 'Quinta da Música'
Cultura

Cineteatro recebe apresentações por meio do projeto 'Quinta da Música'

Operação 'Cata-Treco' chegará a 26 locais da região sul nesta semana
Cidades

Operação 'Cata-Treco' chegará a 26 locais da região sul nesta semana