Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
domingo 14 de dezembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 14/12/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Especialista orienta como reduzir riscos de roubos, furtos e acidente

Com a chegada das festas e aumento na circulação de dinheiro

14 dezembro 2025 - 16h00Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
Motorista devem ficar atentos para evitar acidentes nesta épocaMotorista devem ficar atentos para evitar acidentes nesta época - (Foto: Regiane Bento/DS)

O período de fim de ano, marcado por viagens e grande circulação de pessoas em comércios, ruas e rodovias, também registra um aumento significativo nos casos de roubos, furtos, invasões e acidentes. O especialista em segurança e apresentador do programa Operação de Risco, Jorge Lordello, reforça a necessidade de atenção e orienta a adoção de medidas de prevenção.

Segundo Lordello, o número de crimes aumenta significativamente durante o período. "O volume de dinheiro é maior que o dos outros meses, a circulação nas ruas também, porque as pessoas saem às compras. É preciso muita cautela nesse momento".

Entre as recomendações do especialista, estão antecipar as compras; preferir ir à hora de abertura da loja, momento em que as ruas estão mais tranquilas; evitar ir sozinho; e fazer lista de compras. “Os criminosos preferem a multidão, porque é mais fácil para eles se disfarçarem e localizarem possíveis vítimas. Esse não é um momento de passear, a ideia é comprar e ir embora”, orienta.

Os crimes digitais também são uma crescente, a instrução é evitar clicar em links de pessoas que não conhece, sites duvidosos e desconfiar da procedência. “Essas ferramentas digitais usadas para o mal têm uma habilidade incrível de colocar vírus no seu celular e fazer ‘a limpa’ no seu aplicativo de banco”.

Acidentes

Lordello também alerta para o aumento de acidentes durante o período, geralmente relacionado ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas. “As pessoas trabalharam o ano inteiro, estão cansadas e estressadas. Para muitos, esse momento de relaxamento é combinado com bebida alcoólica e temos mais acidentes de trânsito”.

Dirigir embriagado é um crime previsto no Artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A penalidade inclui detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir.

A orientação do especialista, além de não misturar álcool com a direção, é verificar horários com menos fluxo de veículos e utilizar aplicativos de trânsito. “Às vezes, você pode estar passando por um sinal verde e alguém embriagado avança o sinal vermelho e te acerta. Horários com menos fluxo diminuem acidentes e até assaltos”, comentou.

Invasões

Outro crime comum nesta época do ano, segundo Lordello, é a invasão de casas. “As pessoas viajam e os criminosos, verificando que a casa está vazia, vão penetrar".

A primeira dica é não avisar sobre a viagem nas redes sociais. “Muitas pessoas são assaltadas, furtadas, por causa das redes sociais. Internet não é um lugar em que se deve mostrar sua casa, seu carro, sua rotina e, principalmente, as viagens que faz", salientou. “Mantenha em sigilo sua viagem, conte apenas para um vizinho de confiança, pois se ele ouvir algum barulho, movimentação anormal, vai chamar a polícia”.

Outra boa aposta é em equipamentos de segurança, como correntes grossas, cadeados, luzes que acendem com movimento e alarmes de presença. “Equipamentos de segurança podem ajudar a espantar o criminoso”, destacou.

“O período do fim de ano é um momento propício e os crimes aumentam consideravelmente. É necessário adotar medidas para diminuir riscos”, finalizou.

 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Preço médio da cesta básica pequena se mantém em R$ 87
Cidades

Preço médio da cesta básica pequena se mantém em R$ 87

Projeto de apoio a estudantes com deficiência deve beneficiar cerca de 1,6 mil alunos
Cidades

Projeto de apoio a estudantes com deficiência deve beneficiar cerca de 1,6 mil alunos

Bibliotecas municipais oferecem 34,5 mil exemplares e acervo em braile
Cidades

Bibliotecas municipais oferecem 34,5 mil exemplares e acervo em braile

Alto Tietê reforça ações para enfrentar período de chuvas e enchentes
Cidades

Alto Tietê reforça ações para enfrentar período de chuvas e enchentes

Pedro Ishi anuncia 27 obras para 2026 com Av. Roberto Simonsen no começo do ano
Cidades

Pedro Ishi anuncia 27 obras para 2026 com Av. Roberto Simonsen no começo do ano

Campanha 'Natal Solidário' do DS tem parceria com Instituto Cegonha
Parceria

Campanha 'Natal Solidário' do DS tem parceria com Instituto Cegonha