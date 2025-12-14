Especialista orienta como reduzir riscos de roubos, furtos e acidente

O período de fim de ano, marcado por viagens e grande circulação de pessoas em comércios, ruas e rodovias, também registra um aumento significativo nos casos de roubos, furtos, invasões e acidentes. O especialista em segurança e apresentador do programa Operação de Risco, Jorge Lordello, reforça a necessidade de atenção e orienta a adoção de medidas de prevenção.

Segundo Lordello, o número de crimes aumenta significativamente durante o período. "O volume de dinheiro é maior que o dos outros meses, a circulação nas ruas também, porque as pessoas saem às compras. É preciso muita cautela nesse momento".

Entre as recomendações do especialista, estão antecipar as compras; preferir ir à hora de abertura da loja, momento em que as ruas estão mais tranquilas; evitar ir sozinho; e fazer lista de compras. “Os criminosos preferem a multidão, porque é mais fácil para eles se disfarçarem e localizarem possíveis vítimas. Esse não é um momento de passear, a ideia é comprar e ir embora”, orienta.

Os crimes digitais também são uma crescente, a instrução é evitar clicar em links de pessoas que não conhece, sites duvidosos e desconfiar da procedência. “Essas ferramentas digitais usadas para o mal têm uma habilidade incrível de colocar vírus no seu celular e fazer ‘a limpa’ no seu aplicativo de banco”.

Acidentes

Lordello também alerta para o aumento de acidentes durante o período, geralmente relacionado ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas. “As pessoas trabalharam o ano inteiro, estão cansadas e estressadas. Para muitos, esse momento de relaxamento é combinado com bebida alcoólica e temos mais acidentes de trânsito”.

Dirigir embriagado é um crime previsto no Artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A penalidade inclui detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir.

A orientação do especialista, além de não misturar álcool com a direção, é verificar horários com menos fluxo de veículos e utilizar aplicativos de trânsito. “Às vezes, você pode estar passando por um sinal verde e alguém embriagado avança o sinal vermelho e te acerta. Horários com menos fluxo diminuem acidentes e até assaltos”, comentou.

Invasões

Outro crime comum nesta época do ano, segundo Lordello, é a invasão de casas. “As pessoas viajam e os criminosos, verificando que a casa está vazia, vão penetrar".

A primeira dica é não avisar sobre a viagem nas redes sociais. “Muitas pessoas são assaltadas, furtadas, por causa das redes sociais. Internet não é um lugar em que se deve mostrar sua casa, seu carro, sua rotina e, principalmente, as viagens que faz", salientou. “Mantenha em sigilo sua viagem, conte apenas para um vizinho de confiança, pois se ele ouvir algum barulho, movimentação anormal, vai chamar a polícia”.

Outra boa aposta é em equipamentos de segurança, como correntes grossas, cadeados, luzes que acendem com movimento e alarmes de presença. “Equipamentos de segurança podem ajudar a espantar o criminoso”, destacou.

“O período do fim de ano é um momento propício e os crimes aumentam consideravelmente. É necessário adotar medidas para diminuir riscos”, finalizou.