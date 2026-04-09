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Jornal Diário de Suzano - 09/04/2026
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Cidades

Especialista pela PUC-RJ lança livro sobre Segurança Digital e Educação Jurídica na Rara Books

"Filhos Conectados, Pais Preparados" terá noite de autógrafos, a partir das 19h, em Poá-SP; Marco Aurélio Fernandes, autor da obra, é perito digital e mestrando em Direito e Inteligência Artificial (IA) nos Estados Unidos

09 abril 2026 - 10h12Por da Reportagem Local
Especialista pela PUC-RJ lança livro sobre Segurança Digital e Educação Jurídica na Rara BooksEspecialista pela PUC-RJ lança livro sobre Segurança Digital e Educação Jurídica na Rara Books - (Foto: Divulgação)

Um clique errado pode mudar o futuro de uma criança ou adolescente. Este é o alerta que o escritor, palestrante sobre Proteção nas Redes Sociais e perito digital Marco Aurélio Fernandes faz no livro “Filhos Conectados, Pais Preparados - O Manual Completo de Segurança Digital e de Educação Jurídica”. O título será lançado nesta sexta-feira (10/4), às 19h, na Rara Books Livraria - avenida Capitão Francisco Inácio, 116 - Centro, Poá-SP.

O empreendedor social e ativista brasileiro Eduardo Lyra, CEO da Gerando Falcões, assina o prefácio da obra que, em 140 páginas, joga luzes aos desafios enfrentados, todos os dias, pelas famílias diante dos perigos da vida hiperconectada - ambiente que Fernandes conhece bem. 

Especialista em Direito Digital, pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio de Janeiro; em Perícia Digital Forense, pela Faculdade Impacta; e mestrando em Direito Digital com Ênfase em Inteligência Artificial (IA), pela Washington & Lincoln University (Estados Unidos); o autor de “Filhos Conectados, Pais Preparados…” ainda tem certificação avançada em Avilla Forensics - coleta de dados em celulares e em demais disponíveis móveis. 

O especialista define seu mais recente livro como um guia de conduta, uma cartilha para crianças e adolescentes quanto ao uso das plataformas de interação social (Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok etc) e da rede mundial de computadores. O título também traz informações para os pais sobre canais de denúncia, em caso de aliciamento e de outros tipos de crimes digitais, e checklist para uma navegação segura na Internet: 

“É preciso que os pais e responsáveis reconheçam os reais riscos da vida on-line e identifiquem os perigos por meio do comportamento dos filhos. Nesta obra (“Filhos Conectados, Pais Preparados…”), detalho leis relacionadas a delitos cibernéticos e suas implicações jurídicas”, complementa Fernandes, que é graduado em Direito, pela Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), e atua como perito na Associação Nacional de Peritos em Computação Forense (APECOF), especificamente na Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente contra Violência na Internet, e na Comissão de Proteção a Mulheres Vítimas de Crimes Digitais. 

O especialista ressalta, no entanto, que, “Filhos Conectados, Pais Preparados…” não propõe medo, nem defende o controle digital excessivo:

“No livro, ressalto a importância da presença, do diálogo e da consciência. Na qualidade de perito digital, com pouco mais de 20 anos de janela, reforço que, é possível proteger sem proibir, orientar sem vigiar e educar sem afastar. A vigilância, na verdade, deve se dar no cuidado, na orientação e na proteção concreta. Esta obra não foi escrita a partir de teorias frias. Pelo contrário: reúne o que há de mais moderno e eficaz no assunto, além de abarcar casos de crianças e de jovens que, por meio de um chat, de um jogo ou de um vídeo vazado, tiveram o futuro comprometido”, observa Fernandes. 

“Filhos Conectados, Pais Preparados” terá noite de autógrafos nesta sexta-feira, na Rara Books, em Poá, a partir das 19h. O título será comercializado, na oportunidade, a R$ 59,90, e também estará disponível para venda na plataforma digital da Amazon.

Este é o segundo livro de Fernandes. Em 2025, o perito lançou o e-book “Proteja suas Redes Sociais - Guia Prático para Todos se Manterem Seguros na Internet”.

SERVIÇO
Livro: “Filhos Conectados, Pais Preparados - O Manual Completo de Segurança Digital e Educação Jurídica”
Autor: Marco Aurélio Fernandes
Editora: Rara Publicações 
Número de páginas: 140
Valor: R$ 59,90
Onde adquirir: Rara Books Livraria e Amazon

Lançamento | Noite de Autógrafos

Data: 10/4 - 6ª feira
Horário: Às 19 horas
Local: Livraria Rara Books 
Endereço: Rua Capitão Francisco Inácio, 116 - Centro, Poá-SP

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