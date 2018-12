Especialista reforça risco de queda de energia devido a enfeites de Natal

Desde a semana passada a região central de Suzano apresenta queda de energia contínua no período da tarde. Conforme publicado pelo DS na última quarta-feira, a concessionária de energia EDP São Paulo acusa as instalações de enfeites natalinos pelo problema, uma vez que a decoração teria sobrecarregado o sistema. Para o engenheiro eletricista Ricardo Oliveira Gomes, realmente haveria tal possibilidade, sendo que o procedimento correto seria de uma inspeção pré-implantação dos enfeites, a fim de maior fornecimento de energia.

O especialista explicou que, geralmente, a concessionária fornece uma tensão específica para cada localidade e, quando o limite é excedido, pode haver quedas. “Quando há iluminação desta magnitude em entradas públicas, pode ter o desligamento de algumas partes porque a concessionária de energia fornece uma certa tensão elétrica, de 13 mil volts, que é distribuído na localidade. Quando faz essa instalação de alta tensão, pode sobrecarregar a energia e isso acarretar desligamento”.

Gomes pontua que a atitude correta neste caso seria de um profissional habilitado, responsável pela decoração temporária, apresentar à concessionária o projeto de cálculos da carga total para que a empresa verificasse se a carga habitual supriria demanda. “Tem que fazer uma análise, uma visita até o local para que seja feita a aprovação do projeto. Aí sim a concessionária fornece mais energia para suprir”.

De acordo com o engenheiro, as empresas fornecedoras de energia contam com um sistema de monitoramento por regiões capaz de identificar sobrecargas. “Esse é o procedimento, mas não posso dizer com certeza que a instalação de Natal foi a causadora do problema, mas que é possível, é”, afirmou. “Em caso de prejuízos, para a empresa acusar a iluminação de Natal, precisa de um respaldo”, sugeriu.