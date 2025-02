Espetáculo "Quiproquó", da Trupe Koskowisck, chega a Suzano com acrobacias, humor e acessibilidade

No dia 27 de fevereiro, o Teatro Dr. Armando de Ré, em Suzano, será palco do “Quiproquó”, estrelado pelas artistas Geisa Helena (Palhaça Chiquita) e Ana Pessoa (Palhaça Pira). Com entrada gratuita, o espetáculo integra o projeto “Pé na Estrada, Palhaça”, que busca levar arte circense para várias cidades com humor, acrobacias e momentos hilariantes.

Geisa Helena, palhaça e fundadora da Trupe Koskowisck, atua com esquetes e também foca em acrobacia cômica e teatro físico. Ela vê o circo como uma arte do encontro. A possibilidade de trocar, escutar e dividir momentos únicos com a plateia. E também vê a linguagem como uma forma de resistência e expressão. “Trabalhar com o circo e a palhaçaria são formas de resistência, de resiliência e também de rebeldia, principalmente em tempos tão difíceis. Rir é uma forma de enfrentar a vida e de desafiá-la. Ser uma mulher palhaça é honrar as que vieram antes e também abrir espaço para as que vêm depois.”

Já Ana Pessoa acredita que a arte circense abre portas e gera novas possibilidades. “Estar com o público jovem é abrir uma porta para um universo de possibilidades, especialmente para as meninas e mulheres que nos assistem, que se sentem representadas de alguma forma vendo duas mulheres em cena.”

Quiproquó apresenta cenas cômicas de confusão entre as duas palhaças, com acrobacias, lutas de boxe e até uma orquestra de garrafas. O espetáculo celebra a arte circense como forma de inclusão e resistência social, refletindo a luta por mais representatividade feminina no circo.

Com esta produção, a Trupe Koskowisck reafirma seu compromisso com a arte circense e com o legado das gerações anteriores. “O circo não vai morrer, ele se adapta e se transforma. Estamos aqui como ferramentas para trocar com o público e difundir o acesso à arte a todas as pessoas e, ao mesmo tempo, abrir novos horizontes para todes, especialmente para as mulheres”, declara Geisa.

Sobre o projeto “Pé na Estrada, Palhaça”

Quiproquó faz parte do projeto “Pé na Estrada, Palhaça”, que tem como objetivo levar a arte circense para várias cidades do interior de São Paulo, com apresentações gratuitas e acessíveis a todos.

“Acessibilidade é uma prioridade do projeto. Oferecemos intérprete de Libras e audiodescrição ao vivo, permitindo que pessoas com deficiência auditiva e visual desfrutem plenamente da experiência, além de beneficiar pessoas autistas, com síndrome de Down e com TDAH. O projeto visa a democratização do acesso à cultura, promovendo um espaço inclusivo e de empoderamento para mulheres artistas no cenário circense”, ressalta Geisa.

Ficha Técnica:

* Elenco: Geisa Helena e Ana Pessoa

* Direção: Fernando Sampaio

* Direção Musical: Fernando Paz (colaboração: produção musical SURDINA)

* Operação de Som: Bianca Milanda

* Figurino: Felipe Cruz

* Produção Executiva: Sttefania Mendes

* Fotógrafa: Camila Fontenele

* Audiodescrição ao vivo: Bruna Tonso

* Consultoria: Rafael Braz

* Captação de imagem e som: Gyp e Rafu

Serviço:

* Data: 27 de fevereiro (sexta-feira)

* Horários: 14h30 e 19h30

* Local: Teatro Dr. Armando de Ré

* Endereço: R. Gen. Francisco Glicério, 1.354 – Centro, Suzano-SP

* Acessibilidade: Com intérprete de Libras e audiodescrição ao vivo

Após o espetáculo, haverá um bate-papo com a plateia sobre o processo criativo e a linguagem da palhaçaria.