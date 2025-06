Esporte de Ferraz entrega 150 skates em encerramento de projeto social

Olhos atentos e gritos emocionados marcaram o encerramento do projeto Street Art Skate por certificação de mais de 150 alunos participantes e premiados com skate, capacete e demais equipamentos de proteção e segurança. O evento ocorreu na manhã de hoje (06 de junho), no Recanto Skate Park, em Ferraz de Vasconcelos.

O projeto foi fruto de uma sólida parceria entre a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, e o Instituto Faça Sua Parte. Durante a execução do curso, os participantes aprenderam técnicas de skate, manobras, além de relações de convívio entre os membros do projeto.

A chefe do Executivo, Priscila Gambale, participou da cerimônia de encerramento e entrega de certificado, bem como todo o material para a prática esportiva para os alunos. “Estou extremamente feliz pela dedicação de todos os alunos neste curso gratuito ‘Street Art Skate’ que finalizam as aulas com uma bagagem e aprendizagem, companheiro e espírito esportivo. Parabéns a todos”, disse Gambale.

Na ocasião, estiveram presentes os secretários José Batista de Souza, Nicolas David, Ana Rosa Augusto, Jackson dos Santos, Marcos Rogério, e Osni Pasquarelli, Esporte e Lazer, Serviços Urbanos, Cultura e Turismo, Governo e Relações Institucionais, Assistência Social, e Transporte e Mobilidade Urbana, respectivamente.

Participaram também os vereadores Hordilei Martins (o Mineiro), Claudio Squizato, Diego de Souza, Ewerton Inha e Valter Costa Fernandes (o Valtinho do Som).

O Instituto Faça Sua Parte foi representado durante a cerimônia por Filomena Bocalini, gestora e diretora de projetos, além do coordenador geral Fernando e o professor que ministrou as aulas de skate aos alunos ferrazenses, Rafael Alves.