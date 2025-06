Esporte de Ferraz se prepara para mais uma edição do Sacudindo nas Férias 2025

Com a proximidade do recesso estudantil, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, informa que no período de 30 de junho a 25 de julho, ocorrerá o projeto Sacudindo nas Férias 2025, que oferta atividades esportivas de forma gratuita, sem necessidade de inscrição prévia, no Ginásio Municipal Marcílio Guerra.

As modalidades esportivas ofertadas serão: futsal, ginástica, vôlei, tênis de mesa e vôlei da Melhor Idade. As atividades serão divididas por faixa etária e os horários das turmas serão distribuídos pela manhã e tarde, de segunda a sexta-feira.

Segundo o titular da pasta, José Batista de Souza, o projeto engloba a todos de forma inclusiva. “Nesta edição, teremos atividades para crianças a partir de seis anos, bem como adolescente, jovens e adultos. Desta forma, conseguiremos contemplar o maior número de pessoas que buscam por práticas esportivas”, disse o secretário.

Vale salientar que todas as modalidades ofertadas serão acompanhadas por profissionais capacitados da Secretaria de Esporte e Lazer. Mais informações, basta entrar em contato pelo número 4679-5940.

O Ginásio Municipal Marcílio Guerra está situado na Rua Jácomo Zanchetta, 77, na região Central.

Programação do Sacudindo nas Férias 2025

SEGUNDA-FEIRA

MANHÃ

Futsal

1ª turma (06 a 08 anos)

Horário: 07h30 às 08h30

2ª turma (09 a 12 anos)

Horário: 08h30 às 10 horas

3ª turma (13 a 17 anos)

Horário: 10 às 11h30

TARDE

Futsal

1ª turma (06 a 08 anos)

Horário: 13 às 14 horas

2ª turma (09 a 12 anos)

Horário: 14 às 15h30

3ª turma (13 a 17 anos)

Horário: 15h30 às 17 horas

TERÇA-FEIRA

MANHÃ

Ginástica

(acima de 18 anos)

Horário: 08 às 09 horas

Vôlei

1ª turma (11 a 14 anos)

Horário: 09 às 10h15

2ª turma (15 a 17 anos)

Horário: 10h15 às 11h30

TARDE

Vôlei

1ª turma (11 a 13 anos)

Horário: 13 às 14 horas

2ª turma (14 a 15 anos)

Horário: 14 às 15h30

3ª turma (16 a 17 anos)

Horário: 15h30 às 17 horas

QUARTA-FEIRA

MANHÃ

Futsal

1ª turma (06 a 08 anos)

Horário: 07h30 às 08h30

2ª turma (09 a 12 anos)

Horário: 08h30 às 10 horas

3ª turma (13 a 17 anos)

Horário: 10 às 11h30

TARDE

Futsal

1ª turma (06 a 08 anos)

Horário: 13 às 14 horas

2ª turma (09 a 12 anos)

Horário: 14 às 15h30

3ª turma (13 a 17 anos)

Horário: 15h30 às 17 horas

QUINTA-FEIRA

MANHÃ

Ginástica

(acima de 18 anos)

Horário: 08 às 09 horas

Vôlei

1ª turma (11 a 14 anos)

Horário: 09 às 10h15

2ª turma (15 a 17 anos)

Horário: 10h15 às 11h30

TARDE

Vôlei

1ª turma (11 a 13 anos)

Horário: 13 às 14 horas

2ª turma (14 a 15 anos)

Horário: 14 às 15h30

3ª turma (16 a 17 anos)

Horário: 15h30 às 17 horas

SEXTA-FEIRA

MANHÃ

Vôlei – MELHOR IDADE

(acima de 55 anos)

Horário: 08h30 às 10 horas

Tênis de mesa

(12 a 17 anos)

Horário: 08h30 às 10 horas

Basquete

(11 a 17 anos)

Horário: 10 às 11h30

TARDE

Tênis de Mesa

(12 a 17 anos)

Horário: 13 às 16 horas

Basquete

(11 a 17 anos)

Horário: 13 às 17 horas