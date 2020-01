Estação de Suzano e outras 3 da região terão reforço de PMs

A Polícia Militar firmou um convênio com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) para reforçar a segurança nas estações e linhas da companhia. Das estações do Alto Tietê, quatro foram contempladas com a ação: Estudantes, Mogi das Cruzes, Braz Cubas e Suzano.

As estações vão contar com o reforço dos policiais em dois turnos, das 7 às 15 horas e das 15 às 23 horas. Entre quatro e oito policiais deverão ajudar na segurança das estações. Os policiais estarão no regime de Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar (Dejem) e a CPTM arcará com a remuneração.

As informações são do comandante Wagner Tadeu Silva Prado, do CPA M-12 (Comando de Policiamento de Área 12), responsável pelos batalhões da região, em entrevista ao DS. “É uma boa novidade para reforçar a segurança”, disse.

Os policiais que vão atuar nas estações trabalharam pelo sistema do Dejem, também conhecido como "bico oficial" dos policiais militares.

Neste sistema, além da jornada normal de trabalho de 12 horas, os policiais podem atuar outras oito horas diárias, durante dez dias por mês, em convênios autorizados pela corporação.

A presença dos policiais foi garantida por meio de parceria entre a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, a CPTM, a Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Militar. Para isto a CPTM fará investimentos em um período de dois anos. Segundo a companhia, a Dejem teve início. São 445 vagas diárias para, em princípio, 47 estações das sete linhas da CPTM.

O valor estimado é de R$ 68,4 milhões, considerando o período de vigência de dois anos, prorrogáveis até o limite de cinco anos, arcado pela Companhia.

"O convênio é uma estratégia eficaz para mitigação de ocorrências criminais praticadas dentro do sistema ferroviário, garantindo a segurança dos quase 3 milhões de passageiros diários da CPTM e dos nossos colaboradores que atuam diariamente nas estações", conclui o presidente da CPTM, Pedro Moro.

Por mês, são 13.350 policiais militares que atuarão na prevenção e repressão imediata dos crimes ocorridos no interior do sistema ferroviário, incluindo plataformas e trens. A fiscalização do comércio irregular continua sendo tarefa da equipe de segurança da CPTM, que poderá solicitar a presença da PM em caso de confronto para garantir a segurança dos envolvidos e dos passageiros.