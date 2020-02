Estação de Transformação de Energia reforça fornecimento

A Estação de Transformação de Energia (ETD) Dona Benta, em Suzano, foi finalizada em janeiro (foram 8 meses de obra) e será inaugurada oficialmente em fevereiro.

A informação é da EDP, concessionária de energia elétrica na cidade.

Com investimento de mais de R$ 15 milhões, a unidade beneficia aproximadamente 120 mil clientes. A obra visa acompanhar o crescimento e desenvolvimento econômico de Suzano nos próximos anos bem como trazer mais robustez ao sistema elétrico existente.

O município de Suzano conta com outras três subestações e com a ETD Dona Benta, a capacidade do sistema energético expande 45%, passando de 146MVA para 212MVA. Além disso, a nova subestação tem a função de ampliar a flexibilidade do sistema energético de outras cidades do Alto Tietê, pois é interligada a cinco unidades já existentes, as estações Suzano, Itaquaquecetuba, Pedreira (Itaquaquecetuba), Manoel Areias Pereira e Brás Cubas (Mogi das Cruzes).

Para conectar a ETD Dona Benta ao sistema da Distribuidora, foi construída uma nova rede com tecnologia que propicia maior proteção, minimizando o impacto de agentes externos, como a vegetação, um dos principais ofensores da qualidade do fornecimento de energia em dias de fortes ventos e chuvas.

Investimento de R$40 milhões no Alto Tietê em 2019

A EDP, Distribuidora de energia elétrica do Alto Tietê investiu R$ 40 milhões na região em 2019 sendo R$15 milhões na estação em Suzano, com foco na expansão e modernização da rede elétrica, infraestrutura e atendimento aos seus consumidores. Em toda a área de concessão da Companhia em São Paulo, que também abrange Guarulhos, Vale do Paraíba e o Litoral Norte, foi investido mais de R$ 1 bilhão nos últimos quatro anos.

Estes investimentos ampliam a confiabilidade do sistema, principalmente, para a chegada do período chuvoso (dezembro a março), na qual a rede fica mais suscetível a impactos externos. Com foco nestes meses críticos, a EDP atua com a Operação Verão 2019/2020, consolidando todo o trabalho realizado durante o ano e reforçando seu efetivo para as situações de emergência, com objetivo de minimizar o impacto do clima ao fornecimento de energia.

Para o atendimento, estão mobilizados cerca de 900 colaboradores, entre engenheiros, técnicos, eletricistas e gestores, que atuarão continuamente para reconstituir o sistema elétrico em caso de necessidade, além de recompor as redes danificadas.