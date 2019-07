Estação Suzano celebra neste sábado Dia do Capoeirista

Em homenagem ao Dia do Capoeirista, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) promove uma apresentação de capoeira no próximo sábado (3), na Estação Suzano, das 15 às 16h30. O evento também ocorrerá na Estação Engenheiro Goulart, das 10 às 11 horas e Estação Dom Bosco, das 12h30 às 13h30.

As apresentações reúnem cerca de 30 capoeiristas, com idade entre 6 e 50 anos. Eles integram o grupo Instituto Cultural Mestre Nagô, que tem origem no Rio de Janeiro, mas possui sede em Mogi das Cruzes.

A capoeira é uma expressão artístico-cultural desenvolvida no Brasil por descendes de escravos africanos, que mistura arte marcial, esporte, cultura popular, dança e música. No Brasil, o Dia do Capoeirista é celebrado em 3/8 e o Dia Nacional da Capoeira em 15/8.

Arte na CPTM

Com o objetivo de apoiar e difundir a arte popular, a CPTM abre espaços em suas estações para mostras de arte, exposições, apresentações e manifestações culturais de artistas e instituições parceiras.