Estação Suzano da CPTM recebe ação para promoção da saúde da mulher neste sábado (20)

Neste sábado (20), das 10h às 12h, a Estação Suzano, da Linha 11-Coral da CPTM, recebe uma ação de importância para a promoção da saúde e bem-estar do público feminino. Em parceria com o Centro Universitário Piaget, o evento com base no projeto acadêmico “Ser Mulher”, que trata dos efeitos da TPM (Tensão Pré-menstrual), visa conscientizar mulheres sobre a influência do estilo de vida diante das alterações hormonais durante o ciclo menstrual.

Historicamente, a TPM é considerada uma vilã na alteração de humor das mulheres e também causadora de desconfortos durante a sua ocorrência. Desta forma, alunos do curso de enfermagem da entidade educacional vão dar orientações para a melhoria da qualidade de vida das mulheres e também vão distribuir folhetos com conteúdo informativo sobre autocuidado, como alimentação saudável, exercícios físicos - conforme liberação médica- e beber água.

Ações de Cidadania

