Estação Suzano da CPTM recebe exposição de telas "Brasil Contemporâneo" a partir de 31/07

A Estação Suzano, que atende a Linha 11-Coral da CPTM, recebe a partir desta segunda-feira (31/07) a exposição Brasil Contemporâneo, onde serão apresentadas 24 telas do artista plástico Alexandre Germano.

De acordo com o artista, as imagens retratadas mostram a chegada de imigrantes no Brasil na primeira década do século XX e, as lavouras e colheita do café. “Meu trabalho também mostra a importância das mulheres no cultivo e o momento de lazer dos agricultores, que muitas vezes era pescar”, conta Alexandre, que viajou por diversos lugares do país para se inspirar.

As obras em óleo sobre tela estarão disponíveis para o público até o dia 30 de agosto. Na abertura do evento, o artista fará o sorteio de uma obra de arte pintada na hora. Para participar, é preciso que o passageiro assine o livro de presença disponível no local.

Arte e cultura na CPTM

A iniciativa é realizada com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para mostras de arte, exposições, apresentações e manifestações culturais de artistas com instituições parceiras.

Sobre a CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte público ferroviário, com 1,9 milhão de passageiros transportados por dia útil (demanda antes da pandemia). Diariamente, os trens percorrem cerca de 65 mil km, ou uma volta e meia em torno da Terra, em quase 1.700 viagens programadas. Juntas, as cinco linhas da CPTM somam 196 km de extensão, dos quais 95 km estão na capital paulista, que também conta com 26 estações do total de 57. A partir de suas cinco linhas, a CPTM atende moradores de 18 municípios, incluindo a capital.

Serviço

Exposição “Brasil Contemporâneo”

Local: Estação Suzano (Linha 11-Coral)

Data: de 31/07 a 30/08

Horário: Durante toda a operação comercial (04h à meia-noite)