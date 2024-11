Estação Suzano da CPTM recebe show de reggae nesta quarta-feira

Um show de reggae vai animar quem passar pela Estação Suzano da CPTM no final da tarde desta quarta-feira (06/11), com a apresentação de duas bandas no local. Entre 17 e 19 horas o Reggae Music Poá, realizado pela HV Produções & Eventos, levará à estação as bandas Nativo Urbanizado e Dom Malta, com o objetivo de promover o evento “Som pela Paz” que ocorrerá na Praça da Bíblia, em Poá, no dia 09/11 (sábado), com entrada gratuita.

Arte e cultura na CPTM

A iniciativa é realizada com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para mostras de arte, exposições, apresentações e manifestações culturais de artistas com instituições parceiras.