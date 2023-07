Estação Suzano da CPTM terá ação de prevenção à hepatite nesta quinta-feira (27)

Nesta quinta-feira (27/07), das 10h às 15h, a Estação Suzano, da Linha 11-Coral da CPTM, recebe a ação em referência ao ‘Julho Amarelo’, importante atividade de conscientização sobre as hepatites virais e as suas variantes. O evento é uma parceria com o Instituto Vida Nova.

Além das orientações, a ocasião também irá distribuir 500 kits com preservativos internos e externos.

Sobre as hepatites virais

A hepatite é a inflamação do fígado e um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Esta doença pode ser causada por vírus, uso de alguns remédios, álcool e outras drogas. Além disso, pode ser também causada por doenças autoimunes, metabólicas e genéticas.

Esta é uma doença silenciosa, que nem sempre apresentam sintomas, mas quando aparecem podem ser: cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras.

Tipos de hepatites: A, B, C, D, e E.

A Hepatite A é uma infecção causada pelo vírus A (HAV) da hepatite, também conhecida como “hepatite infecciosa”. Na maioria dos casos, a hepatite A é uma doença de caráter benigno, contudo o curso sintomático e a letalidade aumentam com a idade.

A hepatite B pode ser prevenida por vacinação. Existe cura para a hepatite C e tratamento para hepatite B.

As hepatites B e C são inflamações no fígado causadas por vírus e constituem um grave problema de saúde pública no mundo. As hepatites B e C costumam ser silenciosas e acabam sendo descobertas quando a doença já está muito evoluída, cirrose ou até com câncer de fígado.

Instituto Vida Nova Integração Social Educação e Cidadania

Desde 2000, o Instituto Vida Nova Integração Social Educação e Cidadania (IVN) é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), de natureza filantrópica, sem fins lucrativos, em prevenção e assistência às populações em situação de maior vulnerabilidade para Infecções Sexualmente Transmissíveis IST, HIV/Aids e hepatites virais.

Tem por missão apoiar e promover assistência de promoção e atenção à saúde das pessoas que vivem com HIV/aids; prover ações preventivas das IST/HIV/aids e hepatites virais, com vistas à promoção da saúde sexual e reprodutiva.

O IVN em sua trajetória de atuação possui técnicos com ampla experiência em assistência, prevenção às infecções sexualmente transmissíveis – IST, em controle social e advocacy. É reconhecido pelas organizações governamentais, outras organizações da sociedade civil – OSC’s e movimentos sociais, nacional e internacional, como agente político promotor do controle social das políticas públicas relacionadas ao HIV/aids.

Sobre a CPTM

