Estação Suzano oferece testes gratuitos de HIV e Sífilis nesta sexta

A Estação Suzano oferecerá nesta sexta-feira (1º) testes gratuitos de HIV e Sífilis. O atendimento ocorrerá das 10 às 15 horas. Além disso, as estações Ferraz de Vasconcelos e Antônio Gianetti também ofertarão, no sábado (2), exames de detecção de doenças sexualmente transmíssiveis, das 9h30 às 15 horas. A campanha faz parte do calendário do Dia Internacional da Lutra contra a AIDS.

Quem passar por uma dessas três estações poderá fazer os testes, conhecer o resultado e receber o aconselhamento necessário. Se não puder realizar as avaliações nestas estações, os usuários poderão procurar o CTA (Centros de Testagem e Aconselhamento) mais próximo para diagnóstico.

No caso do HIV, os testes são rápidos, realizados a partir da coleta de uma gota de sangue extraída da ponta do dedo e ficam prontos em apenas 20 minutos. O exame para Sífilis também é feito em 20 minutos.



Os testes para HIV e Sífilis fazem parte do programa “Fique Sabendo”, iniciativa da Secretaria de Saúde do Estado de SP. Na CPTM, as ações são resultado de parcerias com as prefeituras de Suzano e Ferraz de Vasconcelos. O objetivo é conscientizar os usuários sobre a importância da prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, além de combater o preconceito.



É importante ressaltar que os principais instrumentos de prevenção para essas doenças são os preservativos e as informações. Tanto as camisinhas masculinas como as femininas previnem as doenças sexualmente transmissíveis, como o HIV, Sífilis, gonorreia e alguns tipos de hepatites.