Estação Suzano recebe projeto que escreve cartas para usuários

Atualmente, é bem difícil encontrar pessoas que ainda se comunicam por cartas. Isso se tornou um hábito quase que obsoleto em uma era altamente tecnológica. Porém, enviar cartas para pessoas queridas, hoje, é sinônimo de demonstração de amor e carinho. Pensando nisso, o Coletivo Estopô Balaio criou o projeto Ateliê de Memória e Narrativa, que escreve e envia cartas de usuários para amigos e familiares distantes.

Nesta quinta, dia 7, o projeto vai desembarcar na Estação Suzano, Linha 11-Coral. Das 11 horas às 12h30, os voluntários irão escrever cartas e, também, fotografar os remetentes para enviar a foto junto ao texto. Quem passar pelo local poderá ter suas histórias, sentimentos e recados registrados e enviados a uma pessoa escolhida.

A iniciativa lembra o filme Central do Brasil, do cineasta Walter Salles. No filme a personagem Dora (Fernanda Montenegro) escrevia cartas para pessoas sem condições que passavam pela Estação Central do Brasil e viam nelas a oportunidade de matar a saudade de seus entes queridos.

Os integrantes do Coletivo Estopô Balaio chegam com o coração aberto, dispostos a mais do que escrever cartas, ouvir as histórias daqueles que tem amigos e parentes distantes ou, simplesmente, desejam fazer uma declaração para a mãe, o pai, ou até mesmo para um grande amor. Sem nenhum tipo de censura ou restrições, as cartas serão enviadas para qualquer local, do Brasil ou mundo, retratando qualquer tema, anseio ou pedido de ajuda.

Serviço

Ateliê de Memória e Narrativa do Coletivo Estopô Balaio

Local: Estação Suzano, Linha 11-Coral

Datas: quinta-feira, 07/06, das 11h às 12h30