Estação Suzano terá distribuição de preservativos

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) distribuirá camisinhas masculinas e femininas de forma gratuita na Estação Suzano. A campanha de conscientização sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) será realizada nesta sexta-feira (9), das 8 às 16 horas. Além dos preservativos, os usuários que passarem pelo local poderão pegar gel lubrificante, além de panfletos educativos e informativos sobre doenças.

A Campanha é realizada pela Secretaria Municipal de Saúde de Suzano, com o apoio da CPTM. “Em decorrência do grande fluxo de usuários, a campanha promovida na estação consegue alcançar mais pessoas. Por isso é tão importante a parceria com a CPTM”, ressalta Jerusa Moretti, coordenadora do projeto.

O único instrumento de prevenção para essas doenças são preservativos e informações. A camisinha previne doenças sexualmente transmissíveis, como a Aids, a sífilis, a gonorreia e alguns tipos de hepatites em qualquer tipo de relação sexual. Ainda que o preservativo masculino seja o modelo mais conhecido e de uso mais disseminado, as mulheres também têm a opção de utilizar a camisinha feminina.

HIV nos últimos anos

Uma das mais conhecidas IST’s, no Brasil, entre 1980 e 2013, foram registrados mais de 690 mil casos de HIV. O Estado de São Paulo lidera as estatísticas, concentrando 33% dos casos. Atualmente, a epidemia está estabilizada com a ajuda da assistência prestada pelo Programa Estadual de DST/Aids de São Paulo, que completa 30 anos de criação. Neste período, milhares de profissionais de saúde apoiados pela sociedade civil organizada têm se mantido mobilizados.