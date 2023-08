Estacionar o veículo em Suzano tem custo médio de R$ 7,60 a hora

Deixar o veículo parado em um estacionamento privado durante uma hora custa, em média, R$ 7,60 em Suzano. O levantamento foi feito pelo DS em cinco estacionamentos da zona central do município.

O maior preço é de um estacionamento na rua Benjamin Constant, que preferiu não ser identificado. O valor de uma hora no local custa R$ 10,00 e, a cada hora que passa, é adicionado R$ 5,00. Por 30 minutos, o valor é de R$ 6,00.

Um estacionamento que não tem nome, localizado na rua Tiradentes, cobra R$ 8,00 por uma hora estacionado. O último aumento no local faz quatro anos, segundo o proprietário Sidney Martins, que contou que a procura é baixa desde o início da pandemia. “Caiu uns 30%, 40% desde a pandemia. Todo ano cai um pouco, o movimento não é o mesmo”.

O estacionamento Santos Baruel, na rua Baruel, tem o mesmo valor para uma hora. De acordo com o dono do local, Nilson dos Santos contou que o último aumento no preço foi em julho deste ano. “Não tem previsão para aumentar de novo esse ano, agora só no ano que vem”. Além disso, ele conta que a procura aumentou nos últimos meses. “Desde janeiro aumentou a procura em cerca de 30%”.

O News Park, que conta com três estacionamentos na cidade, tem o valor de $ 5,00 na primeira hora e as demais horas custam R$ 3,00. O dono, Eder Alves, disse que a última vez que o preço foi alterado foi no primeiro semestre do ano passado, além de não esperar novos aumentos esse ano. “A gente usa como base o IGPM e o IPCA. Quando o aluguel aumenta muito, a gente acaba tendo que repassar um pouco, mas como a inflação está tranquila, por enquanto não tenho previsão de aumento”.

Sobre a segurança em seus estabelecimentos, Alves disse que a segurança em Suzano “sempre foi um problema” e adota cerca elétricas e grades para se proteger. “Na cidade tem aumentado o número de ‘noias’ e moradores de ruas que costumam invadir comércios para cometer furtos. Nós, como empresários, temos que nos virar para tentar diminuir e evitar o prejuízo”.

Um estacionamento localizado na Praça João Pessoa também não quis ser identificado. O valor cobrado por uma hora também é R$ 5,00 e, a cada hora que passa, é adicionado R$ 3,00. Por 30 minutos, o preço é de R$ 3,00.