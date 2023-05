Estações Poá e Calmon Viana da CPTM terão mutirão de vacinação contra gripe e Covid-19 neste sábado

As estações Poá e Calmon Viana da CPTM receberão, neste sábado (20), um mutirão de vacinação. O mutirão vai acontecer entre 8h e 15h e os passageiros terão a oportunidade de se imunizar contra gripe e Covid-19. A ação tem como objetivo ampliar o acesso da população a essa forma tão fundamental de proteção. Esta é uma parceria da CPTM com a Secretaria de Saúde de Poá.

Serão disponibilizadas 250 doses de vacina contra gripe e 250 doses do imunizante contra a Covid por cada estação. Aos interessados, será necessário levar documento com foto e, no caso da vacina contra Covid-19, comprovante de vacinação anterior (caso não seja a primeira imunização).

Serviço

Campanha de vacinação contra gripe e Covid-19

Local: Estações Poá e Calmon Viana, que atendem a Linha 11-Coral da CPTM

Data: 20/05, sábado

Horário: Entre 8h e 15h – *ou até esgotarem as doses disponíveis