Estações recebem campanha de vacinação na semana de comemoração do Dia Nacional da Imunização

Os passageiros que circularem pelas estações Comendador Ermelino, Itaim Paulista, São Miguel Paulista, Palmeiras–Barra Funda, Engenheiro Goulart e Rio Grande da Serra da CPTM poderão atualizar a carteira de vacinação.



Em referência ao Dia Nacional da Imunização, a CPTM recebe, em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo e a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Grande da Serra, uma campanha gratuita de vacinação entre os dias 9 e 12 de junho.



O Dia Nacional da Imunização é celebrado no dia 9 de junho. A data tem como objetivo principal conscientizar a população sobre a importância da vacinação, além de destacar o papel fundamental do Programa Nacional de Imunizações na proteção da saúde pública e na erradicação de doenças.



A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso da população às vacinas e reforçar a importância da imunização na prevenção de doenças. Durante a ação, serão disponibilizadas doses contra Influenza, Sarampo, Caxumba e Rubéola (SCR) e Febre Amarela.



A ação integra as estratégias de vacinação extramuros das secretarias municipais de saúde, levando os serviços de imunização para locais de grande circulação de pessoas e contribuindo para a ampliação da cobertura vacinal.



Sobre a CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte ferroviário de passageiros, com 1,2 milhão de passageiros transportados por dia útil. Diariamente, os trens percorrem cerca de 53,5 mil km, ou 1,3 volta em torno da Terra, em 1.551 viagens programadas. Juntas, as quatro linhas da CPTM somam 142 km de extensão, dos quais 74 km estão na capital paulista, que também conta com 18 estações do total de 41. A CPTM atende os moradores de 12 municípios, incluindo a capital.



Serviço

Campanha de vacinação – Dia Nacional da Imunização

Local: Estação Palmeiras–Barra Funda (Linhas 10-Turquesa, 11-Coral e Expresso Aeroporto)

Data: segunda a sexta-feira (09 a 12/06)

Horário: das 9h às 16h



Local: Estação Comendador Ermelino (Linha 12–Safira)

Data: terça-feira (09/06)

Horário: das 9h às 16h



Local: Estação Itaim Paulista (Linha 12–Safira)

Data: quarta-feira (10/06)

Horário: das 9h às 16h



Local: Estação Engenheiro Goulart (Linhas 12–Safira e 13–Jade)

Data: quinta-feira (11/06)

Horário: das 9h às 16h



Local: Estação São Miguel Paulista (Linha 12–Safira)

Data: quinta-feira (11/06)

Horário: das 9h às 16h