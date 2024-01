Estações Suzano e Itaquá recebem Feira de Livros e Profissões nesta quinta-feira

A Estação Suzano e Itaquaquecetuba da CPTM recebem na próxima quinta-feira (18/01), das 9h às 17h, a Feira de Livros e Profissões com distribuição gratuita de títulos com conteúdo técnicos e acadêmicos.

Os passageiros que passarem pelos locais durante a ação vão receber orientação profissional com dicas de como mapear as áreas e escolher aquelas profissões que mais se encaixam no perfil da pessoa.

O evento, em parceria com a Universidade Unicesumar, também vai distribuir 150 livros acadêmicos em cada uma das estações, nas áreas de Gestão e Negócios, Saúde, Design e Educação.

Ações de cidadania

Todas as iniciativas são realizadas com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas à promoção do bem-estar de seus passageiros.