Estado abre 15 mil vagas em cursos profissionalizantes

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, abrirá, nesta quarta-feira (2), inscrições para 15 mil vagas em cursos gratuitos para a qualificação profissional de jovens de 16 a 24 anos, de Suzano e região, com ensino fundamental completo que buscam inserção no mercado de trabalho.

Os cursos foram desenvolvidos para atender às demandas atuais do mundo do trabalho e abrangem as seguintes áreas: Tecnologia da Informação, Gestão e Negócios, Produção Cultural e Design, Automotivo e Saúde. De acordo com o IBGE (2022), cerca de 30,9% da população jovem do Estado de SP estão desocupados; muitos em emprego informal, sem formação mínima para acessar o setor produtivo.

As 25 opções de cursos têm duração de 120 horas e poderão ser realizadas ao longo de quatro meses no formato presencial ou remoto, com aulas ao vivo. As aulas presenciais serão realizadas em escolas técnicas, como as unidades de ETECs e FATECs, de 75 municípios do estado de São Paulo.

As inscrições vão até o dia 21 de agosto no site www.cursosprofissionalizantes.sp.gov.br. Para se inscrever, os interessados devem realizar um cadastro, selecionar o curso desejado no site e responder ao Quiz Vocacional no App Meu Futuro Profissional. Não precisa realizar processo seletivo.

A comunicação com os inscritos é feita unicamente por e-mail, utilizando-se os dados pessoais de cada candidato informados no ato do cadastro no site. As aulas têm previsão de início em setembro. As inscrições para cursos profissionalizantes para jovens de 16 a 24 anos pode ser feitas, de 01 e 21/08, no portal www.cursosprofissionalizantes.sp.gov.br.