Estado abre 20 leitos do HC para atendimento a pacientes com Covid

Foram abertos ontem, 20 leitos de enfermaria no Hospital da Clínicas de Suzano (HC). Eles serão destinados ao tratamento do novo coronavírus (Covid-19).

A informação foi confirmada pelo coordenador de Regiões de Saúde, Osmar Mikio, em entrevista à TV Diário.

Mikio disse que os leitos já estão à disposição da população e que as pessoas serão encaminhadas pela Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde (Cross). A Prefeitura de Suzano informou que, até o momento, nenhum paciente foi transferido do Pronto-Socorro Municipal para a unidade do HC.

Durante a entrevista, o coordenador disse que a área do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) tem leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) suficientes para atender aos pacientes da região. Ele frisou, por mais de uma vez, que se a população da região precisar do atendimento de alta complexidade, ela o terá.

“Posso garantir que os munícipes da região do Condemat terão acesso a leitos de UTI se assim precisarem. (O HC) Terá (leitos de UTI) quando for necessário. Neste momento, a região não precisa de mais leitos de UTI”, afirmou Mikio.

O DS novamente esteve no Hospital das Clínicas ontem e constatou que não havia movimento “diferente do normal”. Porém, desta vez, funcionários afirmaram que havia “pessoas trabalhando” no local onde ficam os novos leitos.

Com nove dias de atraso, o Hospital das Clínicas de Suzano (HC) foi, enfim, aberto. Ele conta com 20 leitos de enfermaria destinados ao tratamento de pacientes com o novo coronavírus.

Mas a promessa inicial era de 90 leitos.

Houve enorme pressão feita pelo DS, principalmente com a criação do selo de cumprimento da promessa, que, na capa, serviu como um “alerta” para que a população e políticos da região seguissem cobrando fortemente o Estado.

Nas redes sociais, o DS foi mencionado por conta do selo criado

A cidade ganhou ajuda da deputada estadual Janaina Paschoal (PSL), a mais votada da história do País, na luta pela abertura do HC. Em pelo menos duas oportunidades, ela fez cobranças e expôs a demanda em reuniões da Assembleia Legislativa do Estado (Alesp).

O DS segue acompanhando o caso HC, já que a expectativa, segundo o governo do Estado, é de que a unidade se torne um hospital geral para atendimento a pacientes do Alto Tietê após a pandemia de coronavírus.