Estado aguarda fim de projeto para definir cronograma do Terminal Sul

Em audiência com o deputado Estevam Galvão, o secretário estadual de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, confirmou a construção do Terminal Rodoviário Sul em Suzano. O cronograma de obras será definido após a conclusão do projeto executivo.

Estevam também apresentou emenda à Lei Orçamentária 2020, garantindo recursos para a execução do Terminal.

O projeto está sendo elaborado pela EMTU e representa uma luta antiga do deputado para a população de Suzano e região. “A cidade possui apenas o Terminal Norte, mas quem mora na região central e utiliza ônibus na área da Rua Prudente de Moraes não tem nenhuma estrutura, como área de embarque e desembarque, segurança e cobertura adequada. A obra é urgente e necessária”, defendeu Estevam.

A luta pela construção do Terminal Sul teve início em 2015, quando Estevam solicitou à EMTU estudos para realização do projeto. Atualmente Suzano conta apenas com o Terminal Norte, atendendo parte da população local. “Com o novo Terminal, teremos uma área adequada para o embarque e desembarque de usuários das linhas de ônibus municipais e intermunicipais, em um espaço de 5,2 mil metros quadrados”, adiantou.

Estima-se que mais de 100 mil passageiros serão beneficiados com a iniciativa. Os investimentos chegam a R$ 16 milhões e incluem a interligação com os trens da CPTM. “Isso representa mais conforto, comodidade e segurança para todos que dependem do transporte público. Iniciamos esta luta e vamos até o fim”, reiterou Estevam.

Passarela

O deputado cobrou ainda a construção da segunda passarela de pedestres na estação da CPTM de Suzano. Um equipamento que, para o parlamentar, já deveria ter sido instalado. “O equipamento já está autorizado pelo Governo do Estado e tem inclusive projeto em tramitação. Mas assim como o Terminal Sul, está atrasado e precisa de uma solução rápida e definitiva do Governo do Estado”, afirmou. Segundo o secretário Baldy, o Estado está em tratativas com a Prefeitura Municipal para instalar o equipamento, garantindo acesso dos pedestres próximos à Benjamin Constante, até o Parque Maria Helena, por cima da via férrea.