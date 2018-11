Estado amplia para o Alto Tietê autorização para PM utilizar fuzil

O governo do Estado de São Paulo, por meio da Polícia Militar, ampliou a autorização de uso de fuzis com maior precisão e alcance, modelos .556 e .762, pela PM em todas as regiões do Estado, inclusive nos municípios do Alto Tietê. O armamento é de uso na Instituição em operações específicas e no policiamento ostensivo e preventivo, mas agora a quantidade será ampliada em todas as atividades de competência da Polícia Militar.

O treinamento e o número de policiais militares do Estado de São Paulo com habilitação para usar fuzil têm aumentado na corporação, desde o primeiro semestre, quando o projeto foi implantado, segundo o Estado.

O objetivo é aumentar ainda mais o poder de reação dos PMs e também a percepção de segurança da população. Os equipamentos já foram utilizados pelas equipes da PM numa ação em Bauru para a recuperação dos recursos roubados no início do mês. O Estado informou que a experiência bem-sucedida foi implantada pelo então comandante-geral da Polícia Militar, Marcelo Vieira Salles, quando comandava a região Oeste, e implantada em toda a Polícia Militar agora, com o aval do Governo do Estado de São Paulo.

Anteriormente, os fuzis eram utilizados em operações específicas e, agora, em todo o policiamento ostensivo e preventivo.

“Trata-se, portanto, de uma medida importante para a segurança pública, pois permite fazer frente a criminosos que atuam em ocorrências com grave risco de morte, como furtos e roubos a caixas eletrônicos e transportadores de valores. Sargentos, cabos e soldados devidamente habilitados poderão utilizar fuzis, de acordo com estudos e com a estratégia operacional de cada região. Portanto, não há metas, nem previsões, mas sim estudos permanentes, descentralizados, que objetivam acompanhar a dinâmica criminal em todo o Estado, conforme as peculiaridades de cada município”, informou.

