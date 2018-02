Estado analisa propostas de empresas para obra do Terminal Sul em Suzano

A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) analisa as propostas técnicas recebidas para a construção da Estação de Transferência Suzano Sul- o Terminal Sul, que deverá ser instalado na saída da Estação Suzano, na Linha 11-Coral, com acesso ao centro da cidade. A documentação foi entregue à EMTU no último dia 16 de janeiro e a expectativa é de que o contrato com o vencedor da concorrência pública seja assinado até o fim de março.

De acordo com a prefeitura, o projeto é de interesse da administração suzanense por conta da mobilidade urbana na região central. Segundo a municipalidade, representantes da EMTU estiveram em conversa sobre o assunto no início de 2017. Contudo, o plano ainda dependeria da viabilidade orçamentária do Estado.

Investimento

Em julho de 2015, uma reunião entre o secretário estadual de Transportes Metropolitanos, Clodoaldo Pelissioni, o deputado estadual Estevam Galvão (DEM) e o então prefeito Paulo Tokuzumi (PSDB) definiu o investimento de R$ 16 milhões na construção do Terminal Sul de ônibus, na Rua Doutor Prudente de Moraes (SP-66). Na época, a contratação do projeto autorizado pelo Estado previa também as licenças ambientais necessárias, que custaria R$ 1 milhão. Do investimento restante, R$ 9 milhões seriam destinados às desapropriações e outros R$ 6 milhões com a própria obra. Este encontro também contou com a participação de representantes da Companhia Paulista de Transportes Metropolitanos (CPTM) e EMTU.

Beneficiados

A expectativa é de que mais de 100 mil passageiros que utilizam as linhas municipais e intermunicipais de Suzano vão usar o Terminal de Ônibus Sul de Suzano. O projeto será implantado em uma área de 5,2 mil metros quadrados. Cerca de 9,2 mil metros.



A criação desse terminal é extremamente necessária para melhorar a mobilidade do município.

Hoje, praticamente todos os ônibus param na Rua Doutor Prudente de Moraes, que fica congestionada.

O Terminal Sul terá baias de transbordo de passageiros, que permitirão que os coletivos não parem na SP-66. Além disso, intervenções nos dois sentidos do viário serão executadas com o objetivo de melhorar o tráfego de veículos.



Uma rotatória será feita no entroncamento da avenida Antonio Marques Figueira, bem como faixas em nível para pedestres serão implantadas no novo equipamento.