Estado anuncia contratação de 37 seguranças privados para as escolas do Alto Tietê

As escolas estaduais de São Paulo passam a contar com mais uma iniciativa para reforçar a prevenção a episódios de violência. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) anunciou a contratação de mil seguranças privados que atuarão em unidades da capital, interior e litoral paulista. Ao menos, 774 vigilantes iniciam a prestação dos serviços nas escolas, 37 deles na região do Alto Tietê.

A Educação deve investir cerca de R$ 70 milhões anualmente nesse projeto. Inicialmente, 774 profissionais passam a atuar em 774 escolas.

Na região administrativa do ABC, o trabalho começou.

A licitação garante a contratação dos outros 226 profissionais.

Os seguranças atuarão dentro das unidades escolares, em uma jornada de 44 horas semanais.

Para alocação dos vigilantes, as escolas foram selecionadas pelas 91 Diretorias Regionais de Ensino com base em critérios como vulnerabilidade da comunidade e convivência no ambiente escolar.

As empresas vencedoras de licitação contratam seguranças homens e mulheres com formação profissionalizante na área. Outra regra imposta pela Secretaria é que as empresas tenham consultado os antecedentes criminais dos trabalhadores antes da contratação.