Estado anuncia obras de duplicação e faixas adicionais na Mogi-Dutra

O Governo de São Paulo anunciou um novo pacote de obras na Rodovia Mogi-Dutra (SP-088) nesta terça-feira em meio a entraves com a Prefeitura de Mogi sobre os pedágios na cidade.

As intervenções incluem duplicações, faixas adicionais e novas vias marginais, medidas que vão reduzir congestionamentos e tornar o deslocamento mais seguro para motoristas e pedestres.

O pacote prevê a duplicação de oito quilômetros entre Arujá e Mogi das Cruzes, no entroncamento com a Rodovia Presidente Dutra (SP-060), além da implantação de 19 quilômetros de faixas adicionais em trechos de aclive, o que vai melhorar o escoamento do tráfego pesado e aumentar a fluidez da via. As obras serão realizadas pela concessionária CNL.

Para reforçar a segurança, serão implantados sete novos dispositivos de acesso e retorno, eliminando cruzamentos em nível.

Em Mogi das Cruzes, a construção de um quilômetro de vias marginais vai melhorar o trânsito local, reduzindo congestionamentos e dando mais mobilidade ao tráfego urbano nos horários de pico. O pacote inclui ainda sete novas passarelas para pedestres e 14 novos pontos de ônibus ao longo do trecho urbano da rodovia.

Investimento

Nesta etapa inicial, as intervenções estão focadas em obras e serviços que elevam os padrões de segurança, conforto e eficiência para os usuários. Entre as melhorias realizadas estão a recuperação de 212 km de pavimento e reforço da sinalização vertical e horizontal com a substituição de 4.193 placas de sinalização, instalação de 3.000 metros de cercas antiofuscantes, substituição de 3.060 metros de defensas.

Também está sendo implantada nova iluminação em diversos trechos urbanos e realizadas obras para melhorar a drenagem e contenção. A modernização inclui ainda o monitoramento por CFTV e conectividade para garantir um padrão mais seguro. O setor de conservação realizou ainda a roçada de 14 milhões de metros quadrados, o equivalente a quase 10 vezes a área da cidade de São Paulo. Também foi feita a revitalização de 17.180 metros de cercas.

As equipes presentes nas oito novas bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) e 30 viaturas disponibilizadas já atuaram em mais de 45 mil atendimentos. Foram quase 28.497 inspeções viárias, 11.389 remoções de veículos, 1.267 atendimentos mecânicos, 2.715 atendimentos médicos e mais de 800 remoções de animais, aumentando a proteção de motoristas e pedestres.