Estado atrasa em 15 dias entrega de insulina aos postos de Suzano

O material é entregue às prefeituras pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e de acordo com o cronograma deveria ser enviada sempre nas duas últimas semanas de cada mês.

O DS ficou três dias em contato com a Secretaria de Saúde à espera de um posicionamento. Até o final desta reportagem não obteve resposta sobre o problema.

A Prefeitura de Suzano tem cobrado a remessa do medicamento. A expectativa é de que a entrega ocorra nos próximos dias.

Apesar desta situação, a população pode retirar a insulina de forma gratuita por meio do programa “Farmácia Popular”. As unidades cadastradas em Suzano podem ser consultadas por meio do site https://suzano.sp.gov.br/web/saude/rede-de-assistencia-farmaceutica/programa-farmacia-popular/