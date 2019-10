Estado autoriza aditamento de prazo da obra da Central de Triagem no Miguel Badra

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, assinou nesta segunda-feira (14) um termo de aditamento de prazo da construção da Central de Triagem de Recicláveis no bairro Cidade Miguel Badra, que tem recursos do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID). O ato oficial, realizado na capital paulista, contou com a participação do secretário estadual de Justiça e Cidadania, Paulo Dimas Mascaretti.

De acordo com a Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae) da Prefeitura de Suzano, com a assinatura, a obra ganha um novo prazo e poderá ser entregue no primeiro semestre de 2020. A expectativa é de que a central de triagem de resíduos sólidos amplie a coleta seletiva no município e também promova a educação ambiental dos cidadãos.

As obras foram iniciadas no segundo semestre de 2018, com um investimento total de R$ 2,1 milhões, por meio de uma parceria do município com o FID e de contrapartidas da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) de R$ 300 mil.

Segundo o chefe do Executivo suzanense, o prédio abrigará equipamentos que auxiliarão no processo de separação e preparação de materiais como plástico, papel, vidro e metal. A iniciativa também vai oferecer o fomento e o treinamento de uma cooperativa de catadores que atuará junto à comunidade. “A nova unidade poderá processar mais de cem toneladas de resíduos de origem residencial por mês e daremos início ao programa-piloto no ano que vem”, explicou Ashiuchi.

Desde o início da construção da futura Central de Triagem, já foram realizadas as etapas de preparação e terraplanagem da área (incluindo troca de solo para fundações), lançamento de bases e alvenaria da parte externa. Agora, os serviços ocorrem na instalação da cobertura metálica e com o trabalho hidráulico-elétrica, que está em processo.

Para concluir, o prefeito suzanense destacou que o investimento do município na captação de resíduos residenciais recicláveis coloca Suzano no caminho do desenvolvimento sustentável no Alto Tietê. “A Central de Triagem de Recicláveis abrirá uma nova possibilidade de desenvolvimento sustentável para dezenas de famílias, fomentando a coleta seletiva e despertando na nossa comunidade o senso de preservação do meio ambiente, a partir do consumo consciente”, explicou.