Estado autoriza construção de nova escola na Vila Urupês em Suzano

Suzano deverá ganhar uma nova escola estadual na Vila Urupes, em Suzano. A obra já possui estudos junto à Secretaria Estadual de Educação, mas aguarda autorizo de recursos para execução.

Diante da necessidade da nova unidade escolar, o deputado Estevam Galvão protocolou na Assembleia Legislativa indicação ao governador João Doria, reiterando a necessidade da obra, e despachou o assunto com ele, durante prestação de contas do governo no Legislativo Paulista. “Reiterei para o governador a realização da obra, um pleito importante que já possui estudos no Estado mas que está parado aguardando a liberação de recursos. O projeto vai sair do papel”.

Ciente da demanda, Dória solicitou ao secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marcos Vinholi, que dê sequência ao pleito. Estevam aproveitou a oportunidade para cobrar outras ações pendentes na cidade, como o atendimento do Hospital das Clínicas para a população suzanense; a construção da alça do Rodoanel na Estrada dos Fernandes e a reforma da Delegacia Central. “Os trâmites para a abertura do HC para a população estão bem avançados, mas aguardamos a visita do vice-governador Rodrigo Garcia à cidade para anunciar o cronograma de ações para a população. Esperamos que aconteça ainda neste mês”, disse o deputado.

Sobre a alça do Rodoanel Leste, o parlamentar lembrou que a Artesp já apresentou defesa no Tribunal de Contas, mas pediu o empenho do governador no pleito: “Estou acompanhando de perto o processo. A Artesp já apresentou todas as alegações necessárias. Sei que o senhor também está acompanhando o caso e sabe da urgência da obra. É isso que queremos: o apoio do Estado para fazer Suzano avançar, gerar emprego e renda para o nosso povo”, reforçou.

Por fim, o deputado agradeceu a publicação do decreto estadual que autoriza a doação do terreno da Delegacia Central de Suzano para a Secretaria Estadual de Segurança Pública. A ação garantirá a reforma e ampliação do espaço, obra reivindicada há mais de quatro anos por Estevam.