Estado autoriza contratação de empresa para administrar Hospital Regional em Suzano

A informação foi dada em um encontro que reuniu as quatro autoridades nesta quinta-feira (30/03), na sede da Secretaria de Estado da Saúde, localizada na avenida Doutor Enéas Carvalho de Aguiar, 188, em Cerqueira César, na capital paulista. O secretário Paiva ainda aproveitou a oportunidade para garantir que virá a Suzano em breve para visitar o local que abrigará a nova unidade, que deverá ser referência em acolhimento de demandas de alta e média complexidades e que atenderá também pacientes dos municípios vizinhos.

O prefeito e o deputado já haviam sido recebidos pelo secretário nas primeiras semanas de mandato do governador Tarcísio, em 13 de janeiro, onde foi apresentada à nova gestão do Poder Executivo estadual a relevância dessa pauta para a região representada pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat). O deputado estadual e presidente da Alesp, André do Prado, parabenizou Suzano por receber essa confirmação na semana de aniversário da cidade.

“Nós conseguimos dar esse grande presente para o município, pois temos responsabilidade com os moradores da cidade. Parabéns a todos que estão envolvidos nessa grande conquista. Continuamos trabalhando para garantir os avanços para Suzano”, destacou o parlamentar.

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, ressaltou que o HRAT é uma conquista de toda a região. “Estamos dando mais um passo importante em direção ao nosso objetivo final, que é abrir o Hospital Regional e poder ampliar a capacidade de atendimento de média e alta complexidades. Será importante para Suzano e para os municípios do Alto Tietê. Por isso contamos com o apoio do Condemat e do deputado federal Marcio Alvino”, lembrou Ashiuchi.

Mais saúde

Na última segunda-feira (27/03), Ashiuchi recebeu no gabinete a deputada estadual Solange Freitas. No encontro, um dos assuntos tratados foi justamente o Hospital Regional, além dos novos projetos para a cidade, como as reformas das unidades de saúde, o Hospital Federal e também a próxima Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Palmeiras. Nessa ocasião também estiveram presentes os secretários municipais de Saúde, Pedro Ishi; e de Governo, Alex Santos.

